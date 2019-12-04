Beşir'e protestolara katılanları öldürtmekten 8 cinayet davası açıldı

Sudan'da bir grup avukat, Eski Cumhurbaşkanı Ömer Beşir aleyhine düzenlenen ve 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolarda, eylemlere katılanları öldürmek suçlamasıyla dava açtı. Davada, Beşir'in yanı sıra polis, eski iktidar partisi Ulusal Kongre liderleri ve devrik cumhurbaşkanına yakın isimler de yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Sudanlı Avukatlar Demokratik Cephesi Genel Sekreteri Vail Ali Said, "Protestoculara karşı kışkırtan Beşir ve eski iktidar partisi liderlerine karşı 8 cinayet davası açtık" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestoların ülke genelinde hükümet karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in, devam eden yolsuzluk davasının yanı sıra 1989'da "meşru hükümete darbe yapmak ve protestolara katılanların ölümüne neden olmak" suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

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