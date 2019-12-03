2019 tarihteki en sıcak ikinci yada üçüncü yıl olarak kayda geçecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), her yıl düzenli olarak yayımladığı İklim Durumu 2019 raporunu paylaştı. BM İklim Değişikliği Konferansı COP 25’te sunulan rapora göre 2019 yılı tarihteki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak kayıtlara geçecek.

Sıcaklık verileri, meteorolojik değişkenleri ve aşırı hava olayları gibi küresel iklim göstergelerine dair en kapsayıcı değerlendirme olan rapor, küresel iklim krizinin yarattığı etkileri gözler önüne seriyor.

Rapora göre;

Son on yılda, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının neden olduğu küresel sıcaklık, buzul erimesi ve deniz seviyesindeki yükselme olağanüstü derecede arttı.

2019 yılı, tarihteki en sıcak ikinci yada üçüncü yıl olarak kayda geçecek.

Sanayi öncesi dönemlere göre küresel sıcaklık artışı 1.1°C artış gösterdi.

Atmosferik karbondioksit konsantrasyonları 2018’de 407,8 ppm’e çıkarak rekor kırdı ve artmaya devam ediyor.

Raporun tamamına buradan ulaşılabilir. (HABER MERKEZİ)

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