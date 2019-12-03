İzmir temsilcimiz Akdemir'e açılan soruşturmaya takipsizlik kararı

İzmir temsilcimiz Özer Akdemir hakkında sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Akdemir'in soruşturma konusu edilen sosyal medya paylaşımının şiddet ya da nefret söylemi içermediğini, ifade özgürlüğü, ihbar ve şikayet hakkını kullandığını belirterek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

1,5 YIL ÖNCEKİ BİR PAYLAŞIMDAN SORUŞTURMA AÇILDI

İzmir Temsilcimiz Akdemir'in 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında AKP Milletvekili Halil İbrahim Yıldız’ın silahlı kişilerle birlikte okulları gezerek oy topladığını gösteren görüntülere dair attığı bir tweette "halkı kin ve düşmanlığa sevkettiği" ileri sürülerek İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Akdemir, çağrıldığı İzmir Eminiyet Müdürlüğünde "Bir gazeteci olarak hukuka aykırı olan ve suç oluşturan görüntülerle ilgili paylaşımı gereğinin yapılması için ilgililere Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi etiketleyerek attım. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor olsam EGM’yi neden etiketleyeyim?” şeklinde ifade vermişti.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE İHBAR HAKKI KULLANILMIŞ”

Soruşturma evraklarını değerlendiren İzmir Cumhuriyet Basavcılığı kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Savcılık üç sayfalık kararında düşünceyi yayma hürriyeti, ifade özgürlüğü gibi kavramların çağdaş dünyada gelişmenin temel dinamikleri olarak kabul edildiğini dile getirdi. Savcılık Akdemir'in paylaştığı twitin "bir şiddet çağrısı ya da nefret söylemi içermemesi yine ifade özgürlüğü, ihbar ve şikayet hakkını kullanma kapsamında bulunduğu" ve "suç işleme kastı ile de hareket etmediği"ni belirterek takipsizlik kararı verdi. (İzmir/EVRENSEL)