Kocaeli Kadın Platformu, Ecem Balcı davası öncesi duruşmaya çağrı yaptı

Kocaeli Kadın Platformu, 5 Ocak 2018 günü kaybolan ve 15 Şubat 2018 gecesi katil zanlısı Süleyman Kara'nın itirafının ardından Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda yapılan kazı sonucu cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın davası için çağrıda bulundu.

Kocaeli Kadın Platformu İzmit Belediye İş Hanı önünde bir araya geldi. Basın açıklaması öncesi bildiri dağıtan kadınlar davaya çağrı yaptı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Diren Göymen, davayı uzatmak ve karıştırmak için verilen çelişkili beyanlarla cinayetin üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Süleyman Kara’nın en ağır cezaya çarptırılması için davanın takipçi olacaklarını belirten Göymen, "6’ncı celse öncesi gelen Adli Tıp raporunda katilin ifadesinde yer alan ayrıntılarla rapor örtüşmektedir. Adli Tıp raporu ile de suçu kanıtlanmış olan Süleyman Kara'nın 6. celsesi görülecek davada en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

“Gerçek adalet” mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Göymen, “Biz kadınlar, kadını görmezden gelip erkeği kollayan, kadınların yıllardır mücadele ettiği en temel hakları koruma altına alan İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmeye çalışan iktidarın, şiddeti, cinayeti meşrulaştıran bu erkek yargının karşısında gerçek adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Bizlere hayatı dar eden bu kadın düşmanı politikaların karşısında haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya, isyanımızı haykırmaya ve hesap sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Davanın 6’ncı duruşması öncesi Ecem Balcı’nın davasına çağrı yapan Göymen, “Perşembe günü Kocaeli Adliyesi önünde haykıracağız. Bir kişi daha eksilmeyene dek, bu davaları takip edecek, katillerden hesap soracağız. 2 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de #EcemBalcıİçinAdalet diyerek sosyal medya eyleminde olacağız. 3 Ekim Perşembe günü saat 09.30'da ise tüm kadınları Kocaeli Adliyesine dayanışmayı büyütmek için çağırıyoruz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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