Ecem Balcı’nın öldürüldüğü ortaya çıktı

Kocaeli'de 5 Ocak’ta kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın cesedi bulundu. Emniyet Müdürlüğü cinayetin Süleyman Kara tarafından işlendiğini belirledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak’ta kaybolan Ecem Balcı’nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Balcı’yı bulmak amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün araştırmaları sonucu Balcı’nın Süleyman Kara adındaki erkek tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğu tespit edilen Kara’nın cezaevinde ifadesini alındı. Yapılan sorgulamalar sonucu Balcı’nın Kara tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Balcı’nın öldürüldükten sonra Gölcük’ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde Balcı’nın toprağa gömülü cesedini buldu. Balcı’nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ecem Balcı’nın kaybolmasının ardından gönül verdiği Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı da sosyal medyadan çağrılar yapmıştı. Ecem Balcı’nın ölümünün ardından, Beşiktaş taraftarları da üzüntülerini dile getirdi.

Ecem Balcı, Sakarya’nın Hendek ilçesinde defnedildi. Babası Gökhan Balcı kızının öldürülmesine isyan etti. Acılı baba, kızının ölümü nedeniyle Süleyman Kara’yı suçladı: “Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın.” (HABER MERKEZİ)

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