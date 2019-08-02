Çevre Bakanı: Salda Gölü kıyısında 600 metrelik bantta yapılaşma yapmayacağız

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'ne TOKİ tarafından millet bahçesi inşa edilmesi girişimine yönelik tepkiler sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan açıklama geldi.

Kurum, “Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kurum, Sakarya Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlardan Salda Göl çevresiyle ilgili şikayet aldıklarını anlattı, “Araçların kıyıya kadar girdiği, çöplerin dağ oluşturduğu ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderecekleri hiçbir alanın olmadığını tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Kurum, "İlk önce bu araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyerler koyduk. Şu an itibarıyla bu alana hiçbir şekilde araçlar giremiyor" dedi.

Gölün kıyı kenar çizgisi içinde, 500-600 metrelik bantta yapılaşma yapmayacaklarını öne süren Bakan Kurum, “Bu yapılaşma içinde asfalt, gazino, diskotek, yürüme yolları olmayacak. Orada sadece o doğal güzellikleri görebileceğimiz alanlar olacak. Diğer yapacağımız projelerde o 500-600 metrelik koruma bandının hemen dışında kumsalla ilişkisi olmayan alanlar olacak. Günübirlik tesisler ve bu tesislerde de vatandaşlarımızın o günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar olacak” diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN SALDA GÖLÜ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından Salda Gölü ile ilgili paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, “Salda Gölü nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın, bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım” dedi. (HABER MERKEZİ)

Peyzaj Mimarları Odası: Salda Gölü TOKİ'ye emanet edilemez!