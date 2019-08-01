CHP’li Biçer Karaca: Salda gölünde ÇED yapılmadan ihale yapılamaz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Salda’da yapmak istediği millet bahçesi projesini, apar topar ihaleye çıkararak adeta yangından mal kaçırdığını vurgulayan CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; “Millet Bahçesi projesinin ihalesi, Çevre Kanunu’na aykırıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan, ihale yapılamaz” dedi.

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

Bir bakanlığın, en önemli kanununu göz göre göre ihlal edebiliyorsa; kamuoyunda kişisel sosyal medya hesabı üzerinden verilen sözlerin havada kalacağını ifade eden Biçer Karaca; “Bizler, Bakanlık makamında bulunan kişinin sözlerine değil, Bakanlığın ne yaptığına bakarız. Bakanlık ne yaptı? Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiği alanı koruma planı olarak Millet Bahçesi yapmayı öneriyor. Peki bu alanı nasıl koruyacağız, gelecek kuşaklara nasıl teslim edeceğiz? Koruma amaçlı imar planlarının kesinleşmesi dahi beklenilmeden ihaleye çıkıldı. Bu koşullarda; Bakan’ın sözlerinin kıymeti harbiyesi yoktur. Aldatıldık demeyeceğinin garantisi nedir?” diye sordu.

"1.DERECE DOĞAL SİT ALANI İKEN NEDEN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN ETTİNİZ?"

Bakanlığın açıklamasının hiçbir mantık, gerçeklik ve hukukla bağdaşmadığını vurgulayan Biçer Karaca şunları söyledi; “Bakan öncelikle günlerdir sorduğumuz ancak yanıt alamadığımız şu sorumuza açıklık getirsin. Madem amacınız Salda Gölünü korumak, 1.Derece doğal sit alanı iken neden özel çevre koruma bölgesi ilan ettiniz? Kirlilik tehlikesi olan, korunması gereken bir alanın inşaata ve kitlesel turizme açılması tezat oluşturuyor. Salda’daki turizmin kontrollü olması, alanın korunmasına yönelik etkin eylem planları oluşturulması gerekirken, mesire alanı mantığıyla daha fazla çöp üretilecek bir alana dönüştürülmeye, daha fazla araç trafiğine açılmaya çalışılıyor. Korunan alanlarda, kar kaygısı değil; bir mirası gelecek kuşaklara nasıl daha iyi bir şekilde teslim edebiliriz kaygısı ile hareket edilmelidir” dedi.

"SALDA GÖLÜ’NÜ KORUMAK VATANDAŞLIK ÖDEVİDİR"

Salda ve tüm tabiat varlıklarının herkesin ortak mirası olduğuna dikkat çeken Biçer Karaca şu ifadeleri kullandı; “Doğayı korumak sadece Bakanlığın değil, halkın da Anayasal ödevidir. Bu ödev boynumuzun borcudur. Bakanlık, hukuku gözlerimizin içine bakarak çiğnemiştir. Salda’nın bozulmaması için her türlü hukuki süreci takip edeceğiz, demokratik haklarımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz. Kazdağları’nı korumak için su ve vicdan nöbetine nasıl başladıysak Salda’nın hakkını korumak için Yeşilova'da vatandaşlarımızla ve doğa dostlarıyla nöbete hazırız. Unutulmaması gereken nokta, halkın haklı talepleri karşısında hiç bir iktidar duramamıştır. Salda'yı teslim etmemek için halk iradesi haklı çıkacaktır.” (HABER MERKEZİ)