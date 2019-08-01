Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, kampüste millet bahçesi istemiyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsüne yapılmak istenen millet bahçesi projesinin ihale tarihi TOKİ tarafından 5 Eylül 2019 olarak açıklandı. İlk detayları mart ayında yayınlanmaya başlanan proje, ihale tarihinin kesinleşmesi ile birlikte öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Twitter ve sosyal medyada bir araya gelen öğrenciler, internet üzerinden başlatılan çeşitli imza kampanyaları ile de tepkilerini dile getiriyor. "Yıldız millet bahçesi olmasın", "YTÜ' de millet bahçesi istemiyoruz" gibi sloganlar etrafında yayılan tepkiler arasında başta, üniversitenin konumlandığı arazinin tüm olanaklarına rağmen kütüphane, yurt vb. alanların öğrenci kapasitesini karşılamadığı, buna rağmen millet bahçesi projesinin bu gibi acil ihtiyaçlara tercih edildiği yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde ''Millet Bahçesi'' yapımına Eylül ayında başlanıyor!



Artık yeter! Bir üniversiteler kalmıştı değil mi? Buna bari dur diyelim! pic.twitter.com/jm2tUqZfRv — Deniz Gezgin (@Gezgin_Deniz11) July 28, 2019

Üniversitemizde millet bahçesi istemiyoruz ! Üniversite öğrencileri söz hakkına sahip olmalı ve mağdur edilmemeli. Sesimiz duyulana kadar çabalayacağız !! #yıldızdamilletbahcesiistemiyoruz — SELİN (@seliinsoybakis) August 1, 2019

Önceki gün hem proje hakkında bilgi almak hem de yurt ve kütüphane ihtiyacını dile getirmek için rektörlüğe giden öğrencilere, en yakın tarih olarak 2020 yılı gösterilmişti.

Sosyal medyada, millet bahçesi projesinin iktidar tarafından seçim vaadi olarak ortaya atıldığını belirten öğrenciler, bu projenin politik çıkarlar ve rant kaygısı ile hayata geçirilmek istendiğini, üniversite öğrencilerinin yararına ve taleplerine denk düşen bir tarafı olmadığını da belirttiler. Aynı şekilde projenin üniversite içindeki bileşenlere sorulmadan onaylanmasının da üniversitenin demokratik ve özerk yapısına ters düşen bir uygulama olduğu vurgulandı.

Proje hayata geçirildiğinde, üniversite içerisine dışarıdan yapılacak olan girişler dolayısıyla duyulan güven kaygısı öğrenciler tarafından çokça dile getiriliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, tüm bu nedenlerden ötürü millet bahçesi projesinin üniversitenin dokusuna uymadığını, kampüs yaşamının bu projeden zarar göreceğini ifade ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Emek Gençliği: YTÜ'ye yapılmak istenen millet bahçesi projesi iptal edilmeli