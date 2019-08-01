Emek Gençliği: YTÜ'ye yapılmak istenen millet bahçesi projesi iptal edilmeli

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsüne yapılmak istenen millet bahçesi projesiyle ilgili Emek Gençliği açıklama yayımladı.

Millet bahçesi yapımının, TOKİ tarafından 5 Eylül olarak duyurulduğunu söyleyen Emek Gençliği, “Proje hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler rektörlüğe gittiklerinde genel sekreterliğe yönlendirildi. Millet bahçesi projesindense yurt ve kütüphanenin acil ihtiyaç olduğunu dile getiren arkadaşlarımıza yapılan açıklamada bu ihtiyaçların karşılanacağı iki projenin 2020'de yapılacağı ifade edildi” bilgisini paylaştı.

“Üniversite içerisindeki yaşamı bu denli etkileyecek bir kararın daha en başından öğrencilerden bihaber onaylanmasına karşı kulüplerin etkinliklerini engelleyen ve sansürleyen, Sanat ve Tasarım Fakültesinde duvardaki röprodüksiyon çalışmasını kazıtan üniversite yönetimi Millet bahçesi projesinde öğrencilerin de söz hakkı olacağını iddia ediyor” denilen açıklamada, “Öğrencilerin kendi sorunlarını ve taleplerini tartıştıkları bir kurum olan Öğrenci Temsilciliği Kurulunu (ÖTK) neredeyse işlevsizleştiren ve ÖTK seçimlerini bu yıl süresiz olarak uzatan YÖK, üniversite yönetiminin bu iddiasını çürütüyor” vurgusu yapıldı.

"TÜM ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTEMİZİ SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

“Yurt ve kütüphane imkanları genişletilsin” çağrılarına yanıt verilmediğini söyleyen YTÜ Emek Gençliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hangi gün ve saat aralıklarında kullanılacağından bağımsız olarak millet bahçesi her şeyden önce üniversitemizin özerk yapısına zarar verecek bir projedir! Bizler yaşamının çoğunu kampüste geçiren gençler olarak, yaşam alanımızın planlanması hakkında alınacak her kararda üniversitenin yönetiminde söz sahibi olmak istiyoruz! Bu sebeple millet bahçesi projesi ihaleye açılmamalı ve iptal edilmelidir!

YTÜ Emek Gençliği olarak, tüm öğrencileri bilimin ve sanatın üretim merkezi olması gereken üniversitemizi savunmaya, bu projenin karşısında demokratik ve özerk bir üniversite talebinde birleşmeye ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!” (İstanbul/EVRENSEL)

‘Millet bahçelerinin amacı rant projelerinin satışını kolaylaştırmak’