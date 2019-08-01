Kayseri’de kadın cinayeti: Sevgilisinden ayrılmak isteyen Gülay Şimşek öldürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. tarafından tabancayla vurulan 27 yaşındaki Gülay Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gülay Şimşek, Özkan O'dan ayrılmak istedi. Özkan O, durumu kabul etmedi ve Şimşek'i taciz etmeye başladı.

Gülay Şimşek’in yolunu kesen Özkan O. tabanca ile kadına 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Gülay Şimşek kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan Özkan O'yu yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. (Kayseri/DHA)