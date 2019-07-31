Yeni e, ağustos sayısında Şair küçük İskender'e veda ediyor...

küçük İskender 1990'ları, İstanbul'u, köprüaltını, ironiyi, polemiği, savaşı ve barışı ardında bırakıp göçüp gitti dünyadan. Yeni e Ağustos sayısında şaire ilk olarak bir şiirle veda ediyor: Mahmut Temizyürek'in, 'küçük İskender'e' adını verdiği ve 'kokuları rüzgârıyla gelecek / saracak yalnızı, viran olmuşu' diyerek selamladığı...

Dergide küçük İskender'le ilgili yazılar ise Mehmed Fuat'ın ilk olarak 1996'da yayınlanan, 'İmgenin İşlevi' ile başlıyor. Hüseyin Köse şairin var olduğu entelektüel ortamı ve eserlerini, Akif Kurtuluş hayatının son döneminde Bodrum'da yaşadıklarını, Halim Şafak ise İskender'in 'sol elini' anlatıyor.

Yeni e'nin bu ayki dosya konusu ise, 'Sofradan sofraya iki sınıfın hikayesi'... Eren Saran, İlkay Kanık, Bülent Şık, Ahmet Uhri, Nuray Sancar, Barış Avşar, Ali Deniz Şensöz ve Aydın Selcen'in yazıları ile katıldıkları dosyada 'sofra' etrafında yaşanan 'üstyapıdaki karmaşa'ya farklı açılardan bakılıyor. Dergide Ayşegül Tözeren'in 'Biyolojik zekâ ve yapay zekâ', Mehmet Ergün'ün 'Kitap kapağı tasarımcısı olarak Oğuz Aral', Sibel Öz'ün 'Aynı sokakta, aynı evde, aynı tınıda öyküler', Nesim Ovadyaİzrail'in 'YervantOdyan 150 yaşında', Ali Bulunmaz'ın 'Hayat veren kurban', Ali İhsan Ökten'in 'Sabahattin Ali'nin hapishane şarkıları' başlıklı yazıları da yer alıyor.

Yeni e Ağustos sayısındaki şiirler Mahmut Temizyürek, Enver Topaloğlu, Çayan Okuduci, Betül Dünder, Önder Karataş ve İlhan Sami Çomak; desenler Atilla Atala, Esra Enis, Tan Oral, Aleksandr Saruhan; öyküler ise Betül Kaplan, Tugay Bek, Soner Sert ve Mesut Barış Övün imzalı.

Kitabevlerinin yanı sıra emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden dergi edinilebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)