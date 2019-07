Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Gerçek adı Derman İskender Över olan şair Küçük İskender kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

geçen yılın haziran ayından bu yana kanser tedavisi görüyoren 55 yaşındaki şair, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı şiir kitabı okuyucusuyla buluşmuştu.

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ‘Ağır Roman’ filmi ile oyunculuk deneyimi de yaşayan Küçük İskender, 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday şiir ödüllerini kazanmıştı. Şair aynı zamanda 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

1964 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, ancak burayı da tamamlamadı.

KİTAPLARI

Şiir

Gözlerim Sığmıyor Yüzüme ( 1988 / Adam Yayınları )

Erotika ( 1991 / Adam Yayınları )

Yirmi5April ( 1994 / YKY )

Periler Ölürken Özür Diler ( 1994 / Gendaş )

Suzidilara ( 1996 / Adam Yayınları )

Güzel Annemin Hayal Gücü ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1996 / Hera Şiir Kitaplığı )

Ciddiye Alındığım Kara Parçaları ( 1997 / YKY )

Papağana Silah Çekme! ( 1998 / Om Yayınları )

Alp Krizi ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1999 / Çalıntı Yayınları )

Gözyaşlarım Nal Sesleri ( 1999 / Adam Yayınları )

Bir Çift Siyah Deri Eldiven ( 2000 / Adam Yayınları )

İpucu Bırakma Sanatı ( 2000 / Om Yayınları )

Bahname ( 2000 / Om Yayınları )

Teklifsiz Serseri ( 2001 / Om Yayınları )

Kahramanlar Ölü Doğar ( 2001 / Om Yayınları )

Çürük Et Deposu ( 2001 / Adam Yayınları )

Eski Kral Deposu ( 2002 / Adam Yayınları )

Siyah Beyaz Denizatları ( Toplu Şiirler I ) ( 2003 / Gendaş )

Barudî ( Kürtçe Çeviri ) ( 2003 / Piya )

Dicle ile Fırat ( 2004 / Gendaş )

Bir Daha Bana Benzeme Angel! ( 2004 / Varlık )

Sarı Şey ( 2010 / Sel Yayınları )

Bu Defa Çok Fena ( 2011 / Sel Yayınları )

Ali ( 2013 / Sel Yayınları )

Elli belirsiz (2014 / Sel Yayınları )

Serbest Metinler

Dedem Beni Korkuttu Hikâyeleri ( 1992 / Parantez )

İkizler Burcu Hikâyeleri ( 1993 / Parantez )

666 (1994 / Gendaş )

Galileo’nun Pergeli ( 2009 / Sel )

The Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi ( 1996 / Parantez )

Belden Aşağı Aşk Hikâyeleri ( 1996 / Parantez )

Pop H’art ( 1997 / İnkılâp )

Balık Burcu Hikâyeleri ( 2000 / Parantez )

Made In Hell ( 2001 / İnkılâp )

Insectisid ( 2002 / Stüdyo İmge )

Necronomicon / Ölüm Kitabı ( 2004 / Turuncu Medya )

Waliz Bir (2016 / Can )

Her Şey Ayrı Yazılır ( 2016 / Can )

Roman

Flu’es ( 1998 / Parantez)

Cehenneme Gitme Yöntemleri ( 1999 / Parantez )

Zatülcenp ( 2000 / İnkılâp )

Özel Derlemeler

Kanlı Lağım Fareleri’den küçük İskender’e ( 2001 / Stüdyo İmge )

Aşk Şiirleri Kolonisi ( 2004 / Everest )

İnceleme / Eleştiri

Şiirli Değnek ( 1995 / YKY )

Eflatun Sufleler ( 2002 / Gendaş )

Rimbaud’ya Akıl Notları ( 2004 / Alkım )

Günce

Cangüncem (1996 / Gendaş )

Bu defa çok fena ( 2011/ Sel)

