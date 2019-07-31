Liman-İş, Avustralya'daki sendikalı işçileri çıkaran Dubai Port'u protesto etti

Avustralya'da bulunan Dubai Port, sendikal haklarını kullanan 200 işçiyi işten attı. İşten atmalar dünyanın birçok yerinde protesto edilirken Türkiye'de Liman-İş Sendikası, sendikal düşmanlığın son bulmasını istedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Dubai Port Limanı önünde açıklama gerçekleştiren Liman-İş üyesi işçiler, "Yaşasın sınıf dayanışması", "Sendika haktır engellenemez" ve "Yaşasın enternasyonal dayanışma" sloganları attı.

Burada konuşan Liman-İş Uzmanı Sinan Ceviz, "Önünde bulunduğumuz limanda da sendikal haklarını kullanan arkadaşlarımıza baskılar yapıldı. Burada sendikamız çoğunluğu sağladı, örgütlenme sürecini tamamladı" dedi. Üyelerinin istifaya zorlandığını belirten Ceviz, "Yetki başvurusunu yaptık ama buna rağmen işveren vekilleri sendikal hakları tanımamaya çalışıyor. Sendikanın yetki başvurusuna itiraz ederek, zaman kazanarak, içerideki işçilerin üstünde baskı kurup istifaya zorluyorlar" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERİN ÜZERİNDEKİ BASKILAR SON BULSUN"

Avustralya'da yaşanan işçi kıyımının dünyanın dört bir yanında protesto edildiğini söyleyen Ceviz, "Dubai Port'un bulunduğu ülkelerde yasa tanımamazlığı, ILO'nun güvence altına aldığı çalışma ve sendika sözleşmelerini tanımama tutumunu dünya çapındaki örgütlü liman işçileri olarak gerçekleştirdiğimiz eylemlerle protesto ediyoruz. Dünya liman işçileri yalnız değildir. Gerek Avusturalya'da, gerek burada işçilerin üzerinde uygulanan baskıların son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mersin ve İstanbul Haydarpaşa limanında eylemler gerçekleştirdiklerini belirten Ceviz, "Sendika haktır, engellenemez. Avusturalya'daki işçi arkadaşlarımızın iş akitlerinin feshi uygulaması son bulmalıdır. Burada bulunan Dubai Port'ta da işçilerin tercihi Liman-İş Sendikası kabul edilmeli ve toplu sözleşme düzenine geçilmelidir" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)