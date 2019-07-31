Tuzla Prokom'da eylem yapan işçilerin üzerine araç sürdüler

Tuzla’da bulunan Prokom’da DERİTEKS’te örgütlü olan işçiler, patronun sendika karşıtı tutumunu bir kez daha protesto etti. Erdem Sanayi Sitesi önünde toplanan işçilerin yaptığı açıklamaya çeşitli fabrikalardan işçiler de katıldı. Açıklama sırasında fabrikaya ait bir araç, işçilerin üzerine sürüldü.

İşçiler adına konuşan DERİTEKS Genel Teşkilat Sekreteri Ayhan Yanılmaz, anayasal haklarını kullanarak örgütlenen işçilere patronun kanun tanımaz uygulamalarda bulunduğunu söyledi. Yanılmaz, “Sendikadan neden korkuyorsunuz? İşten çıkartma yetmezmiş gibi sendikaya üye olan işçilerin servislerini kaldırmakla tehdit ediyorsunuz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)