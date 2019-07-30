Merkez Bankasının kefen parası için ayırdığı ihtiyat akçesi müteahhitlere gitti

Hükümetin el koyduğu ihtiyat akçesinin nereye aktarıldığı açığa çıktı. Merkez Bankasının (MB) olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ayırdığı ve "kefen parası" olarak da tanımlanan ihtiyat akçesi müteahhitlere gitti.

Bütçe açığının yılın ilk beş ayında yüzde 225 artmasının ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, MB’nin 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bir kısmının bütçeye aktarılmasını yasalaştırmıştı.

YARISI HAZİNEYE GİTTİ

Mecliste bu ay içinde kabul edilen yasaya dayanarak Merkez Bankasının 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinden 21 milyarı Hazineye aktarıldı.

Ekonomi Yazarı Uğur Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ‘ihtiyat akçesi’ aktarımının geçen hafta perşembe günü gerçekleştirildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın 41 milyar TL'lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı perşembe günü Hazine'ye aktarılmış. — uğur gürses (@ugurses) July 29, 2019

​Merkez Bankasından alınarak Hazineye aktarılan ihtiyat akçesinin, müteahhitlere borcu olan bazı kamu kurum ve kuruluşların borçlarının ödenmesi amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

KARAYOLLARINA 2.5 MİLYAR TL

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, finansal yönden sorun yaşadığı, kaynak bulmakta zorlandığı ve müteahhitlere borcu bulunduğu gerekçesi ile kaynak aktarılan kurumların başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketleri geliyor.

Habere göre Karayolları Genel Müdürlüğünün kara yolu müteahhitlerine 2018 yılından kalma bir miktar borcu bulunuyordu. Bu yıl yapılan işlerden de belli bir miktar borç birikmişti. Karayolları, bir süre önce ödenek talebinde bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğüne, bu kapsamda borçlarının bir bölümünü ödemesi için 2.5 milyar TL dolayında kaynak aktarıldı. Genel Müdürlük, geçen haftadan bu yana müteahhitlere ödeme yapıyor. Bu hafta da ödeme işlemlerinin devam edeceği ifade ediliyor. Karayollarının kalan borcu için de yeni kaynak talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

ENERJİ ŞİRKETLERİ RAHATLATILDI

Aydilek’in haberine göre, enerji alanında faaliyet gösteren ve maliyetleri ile satış fiyatları arasında aleyhlerine gelişen makas nedeni ile finansal sorun yaşayan bazı devlet şirketlerine de kaynak aktarıldı.

Haberde, borçlarını bir süredir banka kredileriyle çevirmeye çalışan enerji alanındaki bazı devlet şirketlerinin, zamanı gelen ödemelerini Hazineden gelen para ile gerçekleştirdiği belirtildi.

KIDEM TAZMİNATINA GÖZ DİKTİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilerle yaptığı toplantıda ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Merkez Bankasının ihtiyat akçesinin bir kısmının Hazineye devrine dair Bakan, “Merkez Bankası bilançosundaki bir kalemin yer değişmesinin para basmayla ilgisi yok” yorumunu yaptı.

Albayrak’ın konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de kıdem tazminatı oldu. Albayrak, işçilerin kıdem tazminatlarına göz dikilmesini şu sözlerle savundu: Türkiye, kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Türkiye’nin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak. (İstanbul/EVRENSEL)