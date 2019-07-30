Albayrak dördüncü kez “En kötü geride kaldı” dedi; kıdem tazminatına göz dikti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazetecilerle bir araya geldi; işçi ve emekçileri isyan ettiren ekonominin gidişatına ilişkin yine methiyeler sıraladı; dördüncü kez ‘en kötü’nün geride kaldığını söyledi. Patronlara teşvik sinyali veren Albayrak’ın işçilere mesajı ise kıdem tazminatı oldu.

Albayrak Merkez Bankasının faiz indirimi kararı ile bankaların kredi faiz oranlarında da düşüş yaşanacağını ifade etti:

“Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz. 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok.”

DÖRDÜNCÜ ÇIKIŞ: EN KÖTÜ GERİDE KALDI

Daha önce çeşitli dönemlerdeki konuşmasında 3 kez daha en kötünün geride kaldığını iddia eden Bakan Albayrak, en kötünün dördüncü kez geride kaldığını savundu:

“Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötü geride kaldı. Bağışıklık sistemini 1 yıl öncesine göre çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var.”

Albayrak, 3 Ekim 2018, 11 Mart 2019 ve 23 Mayıs 2019 tarihlerinde yaptığı konuşmalarda da ‘en kötü’nün geride kaldığını söylemişti.

PATRONLARA ‘KIYAK’, İŞÇİLERE KIDEM TAZMİNATI MESAJI

Krizi bahane eden patronlardan gelen taleplere de değinen Albayrak, vergi ve prim borcunda yapılandırmaya gidilebileceğini söyledi:

“Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir.”

Patronlara teşvik için göz kırpan Albayrak’ın işçilere mesajı ise kıdem tazminatının fona devri oldu:

“Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Türkiye’nin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.”

‘YAPTIRIM KONUSU MİNİMİZE OLDU’

ABD yaptırımları konusunun oluşturduğu baskının minimize olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, sonbaharda vergi düzenlemesi üzerine çalışacaklarını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)