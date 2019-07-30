Aliağa Belediyesi işçileri için uluslararası imza kampanyası başlatıldı

DİSK/Genel-İş Sendikası, Aliağa Belediyesinden çıkarılan 187 işçinin işlerine geri dönebilmesi için uluslararası sendikal platformlarla birlikte imza kampanyası başlattı.

“Aliağa Belediyesi işçileri işe geri alınsın” başlığı ile başlatılan kampanyada Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın göreve geldiği günden bu yana Genel-İş üyesi işçileri baskı ile istifaya zorladığına ve 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren çıkardığı 187 işçinin işe iade taleplerinin kabul edilmesine değinildi.

Kampanya Genel-İş’in, Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI), Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) desteğiyle sosyal platformlardan imzalanabilecek.

Sendikadan yapılan açıklamada DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın işten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçilerine yarın bir ziyaret düzenleyerek kampanyanın detaylarını deklare edecekleri duyuruldu.

DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, “İzmir Aliağa Belediyesi’nden haksız, hukuksuz ve sendikal hak ve özgürlükler hiçe sayılarak işten çıkarılan üyelerimiz için uluslararası kampanyamıza herkesi katılmaya davet ediyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)