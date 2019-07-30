Manisa Klimasan’da yine bayram öncesi işçi kıyımı: 200 işçi işten çıkarıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde soğutucu, dondurucu üretimi yapan Klimasan fabrikasından yaklaşık 200 işçi çıkarıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden atılan işçiler, bu duruma tepki gösterirken her bayram öncesi işten çıkarmaların olduğunu söyledi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde de yaklaşık 300 işçi işten çıkarılmıştı.

İsmini vermek istemeyen, işten çıkarılanlar arasında yer alan bir işçi, “4 aydır çalışıyordum ama 8 ay, 2 yıl çalışanlar da var. Bayram öncesi şimdi biz ne yapacağız? Çıkarılma sebebi olarak da hiçbir gerekçe göstermediler. ‘İşe verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz’ yazısından başka bir şey yoktu. Zaten asgari ücretle çalışıyorduk, kirası olan, çocuğu olan var. Fabrika geçen bayramda da bu kadar işçiyi işten çıkarmıştı” diye konuştu.

Fabrikada çalışanların sayısı dönemsel olarak 1500'ü buluyor. (Manisa/EVRENSEL)

Manisa'da Klimasan fabrikasından 300 işçi çıkarıldı