Manisa'da Klimasan fabrikasından 300 işçi çıkarıldı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve buzdolabı üretimi yapan Klimasan fabrikasında geçtiğimiz günlerde 300 işçi işten çıkarıldı. Yaklaşık 700 kişinin çalıştığı fabrikada bu sayı dönemsel olarak 1500'ü buluyor.

7 aydır Klimasan'ın montaj bölümünde çalışan ve hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verilen bir işçi "Bizi işten çıkarırken bir gerekçe göstermediler, sadece 'İş akdiniz feshedilmiştir. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz' dediler" diye belirtti.

Fabrikada mobbing olduğunu da söyleyen işçi, "İş yerinde sürekli rotasyon oluyordu, farklı bölümlerde farklı aktivasyonlara gönderiliyorduk, bu tamamen yıldırma politikası. Bundan sonraki süreçte haklarımı arayacağım. Bu hayatta haksızlığın hep karşısında durmaya çalıştım. Ülke olarak işçi kıyımlarına alıştık ama örgütlenip bilinçlenmeliyiz" diyerek asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu, milletvekili maaşlarına yapılan zamların haksızlık olduğunu vurguladı. (Manisa/EVRENSEL)