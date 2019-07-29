Sudan'da protesto gösterilerine katılan 5 kişi keskin nişancı ateşiyle öldü

Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde Başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporunu protesto edenlerin üzerine açılan ateş sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

AA'de yer alan habere göre, Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, El Ubeyd kentinde düzenlenen protesto eylemi sırasında açılan keskin nişancı ateşi ile 4'ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, yüzlerce lise öğrencisinin, araştırma komisyonunun ordu karargahı önünde onlarca eylemcinin hayatını kaybettiği 3 Haziran müdahalesiyle ilgili raporuna itiraz etmek için Ubeyd kentindeki ana caddeleri lastik yakıp barikatlarla trafiğe kapattığını aktardı. Tanıklar, eylem sürerken protestocuların üzerine açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki Araştırma Komisyonunun iki gün önceki raporunda, ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyinin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü aktarılarak talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir’in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan’da devrilmesinin ardından yaşanan siyasi kriz ortamında başkent Hartum'da muhalif gösterilerin odak merkezindeki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden 19 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, aralıktan bu yana protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 246'ya ulaştığı, binin üzerinde yaralı bulunduğu kaydedilmişti.