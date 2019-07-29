Tuna Altınel için özgürlük ve dayanışma çağrısı

Balıkesir L tipi cezaevinde tutuklu bulunan Barış Akademisyeni Tuna Altınel’in yargılamasında ilk duruşma yarın görülecek. 11 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan Altınel için Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşları duruşma öncesinde bir açıklama metni yayımladı. Galatasaray Lisesiler kendilerinin dışında ayrıca Türkiye'nin farklı yerlerinden Galatasaray Liselilerin de duruşmada hazır bulunacağını belirtti. Açıklamada “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür olma ilkesini benimsemiş Galatasaray Liseliler olarak beklenti ve talebimiz, Türk yargısı adına atılan olumlu adımlara bir yenisinin eklenmesi ve 30 Temmuz’da Tuna Altınel’in serbest bırakılmasıdır” denildi.

ARKADAŞLARI OLARAK KAMPANYA BAŞLATTIK

“Galatasaray Liselilerden Tuna Altınel’e Özgürlük Çağrısı” başlıklı açıklamada şu başlıklara yer verildi:

“Suçlamanın dayanağı Fransa’da Lyon kentinde Amitiés Kurdes Lyon et Rhône-Alpes tarafından düzenlenen bir etkinlikte (‘Djizré, histoire d’un massacre’ – ‘Cizre Bir Katliamın Hikayesi’) çevirmenlik yapmasıydı. Tuna Altınel’in hiçbir şekilde şiddet çağrısı içermeyen, yasal ve izinli bir etkinliğe katıldığını gördüğümüzde, Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşları olarak ve kardeşlik ilkemizden hareketle liseli camiamıza dönük bir imza kampanyası başlattık.

İMZA SAYISI BİNİ GEÇTİ

Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının yargı konusu yapılması yerine hukuki güvenceye kavuşturulmasını, nihayetinde Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını talep eden imza kampanyası, hızla ve artan bir şekilde liseli camianın desteğini aldı. İmza kampanyasının belgelendiği ‘Tuna Altınel’e Özgürlük’ blogu açıldı ve ilk kez 20 Haziran 2019 tarihinde, 807 imzayla kamuoyuna duyuruldu. İlk duruşma tarihi olan 30 Temmuz 2019’a kadar devam etmesi hedeflenen kampanyaya verilen imza sayısı 1025’e ulaşmış bulunuyor. İmza kampanyasının yanı sıra, çok sayıda liseli hukukçu Tuna Altınel davasını gündemine almış, davanın içeriğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuş ve avukatlık mesleğini icra eden 17 kişi dava dosyasına vekâlet bilgilerini koymuştur.

BAŞKA İLLERDEN DE LİSELİLER GELECEK

30 Temmuz İstanbul-Balıkesir yolculuğu için Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy belediyelerinin İstanbullu yurttaşlara araç tahsis etmesi, Tuna Altınel’e Özgürlük isteyen tüm sivil toplum örgüt ve insan hakları savunucularının bir araya gelmesini kolaylaştıran anlamlı bir dayanışma örneğidir. Galatasaraylılar Ortak Akıl Platformu, Galatasaray camiasına bu dayanışma yolculuğuna katılım çağrısı yapmıştır. Ayrıca, kendi olanaklarıyla Türkiye’nin değişik illerinden yola çıkacak liseliler de Balıkesir’deki ilk duruşmada hazır bulunacaktır.

Son dönemde yaşanan olumlu bir gelişme, Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleri davasına ilişkin hak ihlali kararı vermiş olmasıdır. Bununla birlikte, Tuna Altınel’in barış akademisyenlerinden ayrıştırılarak ikinci bir suçlamayla tutuklanmış olması benzeri olumlu adımları boşa çıkarmaya aday bir vaka olmayı sürdürmektedir. Dahası, Fransa’da yasal bir derneğin düzenlediği izinli ve kamuya açık bir etkinliğin kriminalize edilmesi ve istihbari bilgi gibi gösterilmesi, uluslararası bir hukuk krizinin de habercisidir.” (HABER MERKEZİ)

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