Salda Gölü, 31 Temmuz'da "Millet Bahçesi" yapımı için ihaleye çıkarılıyor

Yusuf YAVUZ

Burdur

Beyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan Burdur’daki Salda Gölü’nde TOKİ tarafından Millet Bahçesi yapılacak. Geçtiğimiz şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan doğal sit alanı statüsündeki Salda Gölü, mart ayında daha esnek bir koruma statüsü olan ÖÇK Bölgesi ilan edilmişti.

Göl kıyısındaki hidromanyezit oluşumların da yer aldığı Beyaz Adalar bölgesi ile Tabiat Parkı ve Belediye Plajının bulunduğu yaklaşık 150 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi için TOKİ 31 Temmuz tarihinde ihale yapacak. Salda Gölünde bilimsel çalışmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi Yard. Doç. Dr. Erol Kesici ise ihale öncesinde önemli uyarılarda bulundu.

Salda Gölü'nün bir dünya mirası olduğunun altını çizen Erol Kesici, “Salda Gölü’nün güzelliğini sağlayan biyo-mineraller, canlı bir oluşum bu. Dünyada iki noktada böylesi bir oluşum var. Böylesi bir alana millet bahçesi yapmanın amacı nedir? Millet bahçesi yapmakla buraya daha fazla turist çekemezsiniz. Bu şekilde insanları bilinçsizce alana doldurursanız beş yıl para kazanırsınız ama 5 yılın ardından burası yok olur ve ortaya bütün doğal değerleri yok edilmiş çirkin bir alan kalır” diye konuştu.

"ZATEN ALABİLDİĞİNE İŞGAL SÖZ KONUSU"

Salda Gölü | Fotoğraf: DHA

Geçtiğimiz yıllarda Salda Gölü’nde dalgıçlarla yaptıkları inceleme sırasında, göldeki tatlı su süngerlerinin ve planktonların giderek azaldığını gözlemlediklerini kaydeden Kesici, “Bu yapılar kendiliğinden oluşmuyor. Gölün çevresinde bunu etkileyen bazı unsurlar var. Eğer biz biyoloji bilimine inanıyorsak bu beyaz yapıları kaybedeceğiz. Dokunurken bile özenle davranılması gereken bir alana millet bahçesi yapmanın ne tür bir getirisi olacak, bize bunu söylesinler. Zaten Salda Gölü çevresinde alabildiğine bir işgal söz konusu. Bu işgale son verilip alanın düzenlenmesi gerekirken üzerine bir de millet bahçesi yapmak kabul edilebilir değil” görüşünü dile getirdi.