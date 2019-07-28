28 Temmuz 2019 12:19

Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, Türkiye milli takımının ilk teknik direktörü Ali Sami Yen yarın ölümünün 68. yıl dönümünde anılacak.

Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen

Ali Sami Yen (Ayakta soldan üçüncü)

Fotoğraf: Wikimedia Commons/Kamu malı

    • Paylaş

    Ercan ÇAKAR

    Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu ve ülke sporunun öncülerinden Ali Sami Yen, ölümünün 68. yıl dönümünde anılıyor. Milli takımın ilk teknik direktörü, ilk spor müzesinin kurucusu ve ilk futbol kitabının yazarı olan Yen'in anma töreni, yarın saat 14.00'te Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak.

    Ünlü dilbilimci ve yazar Şemsettin Sami'nin ikinci oğlu olan Ali Sami Yen, 20 Mayıs 1886'da İstanbul'da dünyaya geldi.

    İlk tahsilini babasından alan Yen, daha sonra babası tarafından Galatasaray Lisesine gönderildi. Lise öğrenimi sırasında dönemin siyasal, edebi ve sportif gelişmelerini yakından takip eden Yen, bir grup sınıf arkadaşıyla futbol kulübü kurma kararı aldı. Ali Sami Yen ve arkadaşları, 1905 yılının ekim ayında lisedeki bir edebiyat dersinde Galatasaray Kulübünü kurdu. Yen, kulübünün bir numaralı kurucu üyesi ve ilk başkanı oldu.

    Galatasaray'da zarif çalımları ve kuvvetli driplingleriyle orta sahanın vazgeçilmez oyuncularından biri olduğu aktarılan Ali Sami Yen'in, 1907 yılının sonlarında Kadıköy takımına karşı oynanan ve 3-0 kazanılan maçta ayağı kırıldı. Yapılan uzun tedavilerin ardından sahalara dönen Yen, artık eskisi gibi oynayamadığı için futbol kariyerine son verdi.

    14 YIL BAŞKANLIK YAPTI

    Ali Sami Yen, Galatasaray Kulübünde toplamda 14 yıl başkanlık koltuğunda oturdu.

    Yen, sarı-kırmızılı kulübün kuruluş yılı olan 1905'ten 1918 yılına dek 13 yıl aralıksız olarak başkanlık yaptı. Ali Sami Yen, kulüpte 1925'te de bir yıl başkanlık görevinde bulundu.

    Ali Sami Yen, 1. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bu dönemde Galatasaray'ı idare etti.

    Yen, ayrıca başkanlığı döneminde ülkede farklı spor branşlarının gelişmesi için önemli çalışmalar yaptı.

    MİLLİ TAKIMIN İLK TEKNİK DİREKTÖRÜ

    Ali Sami Yen, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ilk isim oldu.

    Türkiye, FIFA'ya üye olduktan sonra ilk maçını 26 Ekim 1923'te İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya'yla oynadı.

    Ali Sami Yen yönetimindeki A Milli Takım, karşılaşmada Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

    TİCİ VE TMOK BAŞKANLIĞI

    Ali Sami Yen, 1922 tarihinde kurulan ve ülkenin ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının (TİCİ) başkanlığına getirildi.

    Yen, bu dönemde tüm spor branşlarında federasyonların kurulmasına öncülük ederken, spor branşları için gerekli yönetmelikler de yabancı dillerden tercüme edilerek yürürlüğe kondu.

    Ali Sami Yen, Olimpiyat Komitesi Başkanı sıfatıyla 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'na giden Türkiye kafilesinin başında yer aldı.

    Yen, 1926-1930 yıllarında da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) başkanlığını yürüttü.

    İLK SPOR MÜZESİ VE İLK FUTBOL KİTABI

    Türkiye'de ilk spor müzesini kuran Ali Sami Yen, aynı zamanda ilk futbol kitabını yazan isim de oldu.

    Yen'in 1915 yılında Kalamış'taki kulüp lokalinde kurduğu ve daha sonra Galatasaray Lisesine taşınan müze, Türkiye'nin ilk spor müzesi olarak kayıtlara geçti.

    Ali Sami Yen'in yazdığı "Futbol Kitabı" adlı eser, 1927 yılında basıldı. Futbolun teknik ve bilimsel kurallarının yer aldığı kitap, Türkiye'de futbol alanında yazılan ilk kitap özelliği taşıyor.

    65 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Ali Sami Yen, 29 Temmuz 1951 yılında, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yen'in naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Galatasaray'ın uzun yıllar maçlarını oynadığı ve 2011 yılında yıkılan Mecidiyeköy'deki stada Ali Sami Yen'in ismi verildi. Sarı-kırmızılı takımın günümüzde maçlarını yaptığı Türk Telekom Stadı, Ali Sami Yen'in isminin verildiği spor kompleksinin içinde yer alıyor. (İstanbul/AA)

    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler

    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler

    ÖNCEKİ HABER

    Rize'de genç kadını yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan yeniden gözaltında
    YAZARLAR
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Tek özentim özgürlüğe…

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Munzur, bir nehirden ötesi; Dersim, bir şehirden fazlası!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Avşar ağıdı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ses çıkmadan

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Ateş hattındaki Latin Amerikalılar

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Yarın bizimdir

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Şeytani anayasalar’ meselesi (2)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Almanya’da her iki emekliden biri yoksul
    Almanya’da her iki emekliden biri yoksul

    Almanya'da Federal Hükümet'in yanıtladığı soru önergesine göre ülkedeki emeklilerin yüzde 51,4'ü 900 avronun altında aylık gelirle geçinmek zorunda.

    Çakırözer cezaevlerini gezdi: Acil adalet talebi TBMM'de karşılık bulmalı
    Çakırözer cezaevlerini gezdi: Acil adalet talebi TBMM'de karşılık bulmalı

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, cezaevlerindeki gazeteci, yazar, avukat, sanatçı ve siyasetçileri ziyaret etti. Çakırözer, Meclisin yargı reformu için bir an evvel toplanması gerektiğini söyledi.

    Venezuela’da büyük enternasyonalist yürüyüş
    Venezuela’da büyük enternasyonalist yürüyüş

    Venezuela'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte ABD’nin Venezuela’ya yönelik emperyalist politikaları protesto edildi.

    Esenler'de en az 400 yıllık tarihi yapı çöplüğe döndü
    Esenler'de en az 400 yıllık tarihi yapı çöplüğe döndü

    Esenler Atışalanı'nda en az 400 yıllık olduğu belirtilen su sebili, çöplüğe döndü. Semt sakinlerinin bile tarihi varlığından haberinin olmadığı yapı şimdilerde restore edileceği günü bekliyor.

    Kaz Dağı’nda ekolojik yıkıma karşı nöbet ikinci gününde
    Kaz Dağı’nda ekolojik yıkıma karşı nöbet ikinci gününde

    Çanakkale ve çevresi, topraklarının altında barınan altın cevherinin çıkarılması pahasına yok edildiği uluslararası tekellerin işgali altında.

    GÜNCELLENDİ
    Van'da 979 günlük eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
    Van'da 979 günlük eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı

    Gösteri, yürüyüş, miting ve oturma eylemi gibi etkinliklere güvenlik gerekçesiyle 979 gündür sürekli yasaklama getiren Van Valiliği, 15 günlük yasak getirerek yasağı bir kez daha uzattı.

    Moskova'daki seçim protestosunda binden fazla kişi gözaltına alındı
    Moskova'daki seçim protestosunda binden fazla kişi gözaltına alındı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da kent meclisi seçimlerinde bağımsız adayların engellenmesini protesto için yapılan eyleme binden fazla kişi gözaltına alındı.

    Kauçuk halı, çalışma eldiveni ve izole sehpa iş cinayetinden sonra yerleştirildi
    Kauçuk halı, çalışma eldiveni ve izole sehpa iş cinayetinden sonra yerleştirildi

    Serman Elektrik İşçisi Sedat Yeşilköy’ün ölümüne neden olan iş cinayetiyle ilgili bilirkişi raporu zincirleme ihmalleri, delilleri karartma çabasını ortaya koydu.

    Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen
    Spora adanmış bir hayat: Ali Sami Yen
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Tarım işçisi kadınların gerçeği çadır, hayali beton ev!
    Tarım işçisi kadınların gerçeği çadır, hayali beton ev!

    Adana’da mevsimlik tarım işçisi kadınlarla yaşama koşullarını ve taleplerini konuştuk.

    Bu dünyadan bir Cabbar(*) insan geçti!
    Bu dünyadan bir Cabbar(*) insan geçti!

    Evrensel Yazarı İhsan Çaralan, Eski EMEP İzmir İl Başkanı Cabbar Demirci’nin ölümünü yazdı.

    Türkiye’de Suriyelilere yapılanlar bize İngiltere’de yapılsa Londra’yı inletiriz
    Türkiye’de Suriyelilere yapılanlar bize İngiltere’de yapılsa Londra’yı inletiriz

    Arif Bektaş, İngiltere'de yaşayan Türkiyelilerle, Türkiye'de yaşayan Suriyelileri karşılaştırdı.

    Şimdi de emeklilerin hakları hedefte
    Şimdi de emeklilerin hakları hedefte

    Avrupa’nın gündeminde emeklilerin haklarını hedef alan düzenlemeler, kadın cinayetleri ve Boris Johnson vardı.

    CHP’li Karaca: Seçim bitti, Bakan Soylu vaatlerini unuttu
    CHP’li Karaca: Seçim bitti, Bakan Soylu vaatlerini unuttu

    Denizli Acıpayam’da 4 ay önce yaşanan depremin üzerinden 4 ay geçti ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği sözler tutulmadı.

    Kaymakamlık 'Atatürk Parkı'na ‘olmaz’ dedi
    Kaymakamlık 'Atatürk Parkı'na ‘olmaz’ dedi

    Fındıklı Belediyesi, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin ismini ‘100. Yıl Atatürk Parkı’ ve ‘Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’ olarak değiştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Suriyeli mülteciler için yapılan açıklamaya saldırı girişimi
    Suriyeli mülteciler için yapılan açıklamaya saldırı girişimi

    Suriyeli mültecilerin il dışına ve sınır dışına gönderilmesini protesto eden kurumlara bir grup saldırmak istedi.

    Saat satan Afrikalılardan Soylu'ya: Hırsızlık mı yapıyoruz?
    Saat satan Afrikalılardan Soylu'ya: Hırsızlık mı yapıyoruz?

    "Elinde bir saat, 10 liraya satıyor, Afrika’dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz” diyen Soylu'ya saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz.

    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?
    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

    Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz?

    Köpeğe cinsel saldırıda bulunan zanlıya sadece "hayasızca hareketler"den işlem
    Köpeğe cinsel saldırıda bulunan zanlıya sadece "hayasızca hareketler"den işlem

    Antalya'da, köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen kişi hakkında sadece "hayasızca hareketler" suçundan işlem yapıldı. (Fotoğraf: Arşiv)

    GÜNCELLENDİ
    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi
    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi

    TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Munzur Dağları’nın tamamının maden sahası olarak ilan edildiğini söyledi.

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti
    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

    Uzun süredir hastanede tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

    Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı
    Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı

    Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor.

    CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış
    CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin de kaybolmasına neden olan ihmallere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor
    Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor

    Kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 748. haftasında Süleyman Cihan için adalet istendi.

    İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı
    İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı

    İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları AYM’nin barış akademisyenlerine ilişkin verdiği ihlal kararını, akademisyenleri hedef göstererek sundu.