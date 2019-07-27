İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı

Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenlerinin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı vermesi iktidar yanlısı medyayı rahatsız etti. AYM’nin haklarında ‘hak ihlali’ kararı verdiği akademisyenleri hedefe koyan gazeteler, akademisyenleri haberleri ile infaz etti. Hürriyet “Katliam diyeni haklı buldu” ifadelerini kullanırken Milliyet ise “AYM’den ‘çukur’ kararı”

başlığını kullandı. Sabah’a göre ise “İhlal kararı terör örgütüne destek veren ve devlete hakaret edenleri sevindirdi.”

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için barış akademisyenlerinin “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ihlal yönünde oy kullandığı için, müzakere sonucunda yüksek mahkemeden ihlal kararı çıkmış oldu.

İhlal kararı, barış bildirisi nedeniyle halen yargılaması süren 784 akademisyenin davası için emsal nitelik taşıyor. Kesinleşmiş cezalar için yeniden yargılama yolunun açılması, istinaf aşamasında olanlar için bozma kararı verilmesi, devam eden davalar için de beraat kararları söz konusu olacak. Ancak karar iktidar yanlısı medyayı rahatsız etti.

İKTİDAR YANLISI MEDYANIN HEDEFİ AKADEMİSYENLER

Demirören grubunun Hürriyet’i AYM’nin ‘hak ihlali’ kararı “Katliam diyeni haklı buldu” başlığı ile birinci sayfasına taşıdı. Haberin detaylarında da tartışmalı ifadeler yer aldı. İç sayfada Şırnak’ın Cizre ilçesinden sokağa çıkma yasağı sırasında çekilen fotoğraflarla servis edilen haber, “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi; Sur, Cizre ve Silopi’de terör örgütü PKK’nın hendek eylemleri sonrası gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin olarak 10 Ocak 2016’da ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bir bildiri imzaladı” ifadeleri ile başlıyor. Haber boyunca anlatılan bilgilerle akademisyenlerin ‘suçlu olduğunu’ kanıtlamaya çalışan gazete AYM kararına ise son paragrafta kısaca yer veriyor.

Demirören’in bir diğer gazetesi Milliyet ise haberi “AYM’den ‘çukur’ kararı” başlığı ile birinci sayfasına taşıdı. Haberde, “AYM, terör örgütünün çukur eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle ceza alan akademisyenler için hak ihlali kararı verdi” ifadeleri ile akademisyenler suçlanmaya devam edildi.

Milliyet’in haberinde de tıpkı Hürriyet’te olduğu gibi haberin iç sayfasında sokağa çıkma yasağı döneminde çekilen fotoğraflar kullanıldı.

Sabah gazetesi ise haberi “Anayasa Mahkemesinden skandal karar” başlığı ile birinci sayfasına taşıdı. Sabah’ın haberinde “AYM’nin skandal ‘ihlal’ kararı terör örgütüne destek veren ve devlete hakaret edenleri sevindirdi” ifadeleri ile hakları ihlal edilen akademisyenler bir kez daha hedefe oturtuldu.

Habere birinci sayfasında yer vermeyen Yeni Şafak haberi “AYM ‘hak ihlali’ dedi” başlığı ile verdi. Haberin detaylarında ise “Anayasa Mahkemesi hendek-çukur eylemleri sırasında güvenlik güçlerinin operasyonlarını eleştirerek PKK’ya destek çıkan ‘Barış İçin Akademisyenler’ grubunu temize çıkardı” ifadeleri yer aldı.

DAHA ÖNCE DE HEDEF GÖSTERMİŞLERDİ

İktidar yanlısı medya akademisyenleri bildirinin açıklanmasından sonra da hedefe koymuştu. Yeni Şafak, 12 Ocak 2016 tarihli manşetinde imzacıları ‘PKK’nın suç ortakları’ diyerek hedefe koyarak şu ifadeleri kullanmıştı: “1128 akademisyen ancak Kandil’de kaleme alınabilecek, ‘terör yandaşı’ bir bildiriye imza attı. ‘Şehir savaşı’ adı altında birçok ilçeyi harabeye çeviren PKK’nın adının dahi geçmediği metinde ‘Devlet tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliamlardan’ vazgeçsin deniliyor.” (MEDYA SERVİSİ)