26 Temmuz 2019 23:28

Reza Zarrab hakkında açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab'a, eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber’in tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı.

Reza Zarrab hakkında açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab (Fotoğraf: DHA)

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    New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu yargılama sürecindeki Rıza Sarraf’a, eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber’in tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı.

    Sarraf ‘ın Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center MCC cezaevinde kaldığı sırada aynı koğuşu paylaştığı Jaber, davayı 2017 yılının Aralık ayında açmıştı.

    Amerika'nın Sesi'nde yer akan habere göre; Yaklaşık 20 aydır süren dava, Jaber’in Sarraf aleyhinde iddialarını geri çekmesi üzerine sona ermiş oldu.

    Davanın düşmesiyle ilgili mahkeme tutanağını Sarraf adına avukatı Robert Anello, Jaber adına avukatı Alexei Schacht imzaladı.

    Tarafların davanın düşmesi konusunda uzlaşmasının ardından hakim Sholomo Hagler, dosyanın kapatılmasına hükmetti. Jaber, Sarraf aleyhine açtığı davada tazminat talebinde bulunmuştu.

    Jaber, Sarraf’ın servet, güç ve siyasi bağları nedeniyle ilk başta arkadaş olarak güvenini kazandığını ancak aynı koğuşta kalmaya başladıktan sonra defalarca kendisine saldırdığını öne sürmüş, “Sarraf bana iki kez tecavüz etti. Her fırsat bulduğunda bana cinsel tacizde bulundu“ suçlamasında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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