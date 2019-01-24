Reza Zarrab hücre arkadaşına tecavüz ettiği iddiasıyla savunma verecek

ABD'deki İran yaptırımları davasında itirafçı olmayı kabul edince sanık konumundan tanıklığa geçen Reza Zarrab’ın hücre arkadaşı taciz ve tecavüz davasından vazgeçmedi. Zarrab'ın savunmasını 13 Şubat'a kadar sunması gerekiyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Reza Zarrab aleyhinde, Metropolitan Cezaevinde (MCC) bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açtığı dava sürüyor. Zarrab, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürmüştü. Zarrab’ın, hakkında açılan davanın düşürülmesini talebini kabul eden hakim Sholomo Hagler, Jaber’den mahkemeye yeniden başvuru yapmasını istemiş, yoksa davanın düşeceğine hükmetmişti.

HÜCRE ARKADAŞI DAVASINDAN VAZGEÇMEDİ

Jaber, Zarrab hakkında aleyhine açtığı davadan vazgeçmedi. Yeni bir şikayet başvurusu yapan Jaber, mahkemeden Zarrab’ın davayla ilgili yapılacak seri duruşmalarda jüri karşısına çıkartılıp yargılanmasını ve tüm manevi zararlarının da tazminini istedi.

“ZARRAB BANA İKİ KEZ TECAVÜZ ETTİ”

Jaber, yeni dava başvuru dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti. Sarraf en geç 13 Şubat tarihine kadar savunmasını verecek. (HABER MERKEZİ)