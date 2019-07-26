Almanya’da kadın cinayeti: Bahar Yaylagül eski eşi tarafından öldürüldü

Almanya’nın Lippstadt kentinde yaşayan 33 yaşındaki Bahar Yaylagül evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kriminal polis tarafından yapılan soruşturmada Yaylagül’ün eski eşi Eyüp Kayhan tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

3 ay önce eşinden ayrılan Bahar Yaylagül’ün eski eşi Eyüp Kayhan tarafından sürekli tehdit edildiği ifade edildi. Katil zanlısı Eyüp Kayhan ise cinayet suçlamasını reddetti.

Cinayete ilişkin açıklama yapan Başsavcı Ralf Meyerise, otopside 34 bıçak darbesi tespit edildiğini ve tüm delillerin Eyüp Kayhan’ı gösterdiğini söyledi:

“Yaptığımız araştırmada bütün deliller eski eşi gösteriyor. Biz kesinlikle eski eşi tarafından öldürüldüğünü iddia ediyoruz ve kısa sürede somut delillerle kesinleşecektir.”

Cinayet sonrası gözaltına alınan Eyüp Kayhan daha sonra tutuklandı.

2 çocuk annesi olan Malatya Kürecik doğumlu Bahar Yaylagül’ün cenazesi Bielefeld Alevi Kültür Merkezinde yapılan tören sonrası, Bielefeld Schildesche mezarlığında toprağa verildi. (Lippstadt/EVRENSEL)