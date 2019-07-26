16,5 TL’lik fındık fiyatına EMEP’ten tepki: Dağ fare doğurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıklattırılan fiyatın geçmiş yılların tekrarı olduğunu belirten EMEP Ordu İl Başkanı Poyraz, “Kamuoyunda aylarca tartışılan fındık fiyatının ne kadar olacağı yönündeki tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla son noktayı koymaya çalışsalar da üretici hoşnutsuzluğunu dile getirecektir. Bu fiyat yerli ve yabancı tekelleri rahatlattı.” dedi.

MALİYETİNE SATIŞ OLMAZ

Ticaret hukukunda maliyetine satışın ancak iflasta ve elinde mal artmasıyla olur, diyen Poyraz, “Bu fiyat iktidarın kimden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ordu’da birden fazla maliyet hesapları açıklandı. En düşük maliyet üzerinde satış fiyatı belirlense bile böyle fiyat açıklanamaz. Açıklanan maliyetlerin ortalaması 15,5 TL. Bu nedenle açıklanan fiyat üreticinin haklarına saldırıdır, kabul edilemez” dedi.

TMO NE KADAR FINDIK ALACAK?

TMO’nun üreticilerin tüm fındığına talip olmadığını belirten Poyraz, “TMO bu zamana kadar üreticinin tüm fındığını almadı. Üreticiye kota koydu. Alım sırasında üreticilere çıkarılan engelleri iyi biliyoruz. Bu fiyat ve TMO’nun tüm fındığı almaması yanında çıkaracağı zorluklar bir araya geldiğinde üretici yine ihracatçının, tüccarın kapısına yönlendirilmiş olacak” diyerek fındık alım politikasını eleştirdi.

BU FİYAT TABAN DEĞİL TAVAN OLDU

Poyraz açıklamasını sürdürerek, “Açıklanan fiyatın taban fiyat olduğu algısı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa uygulamada açıklanan fiyat tavan fiyat olmuştur. AKP milletvekilleri, Tarım Bakanı ve yandaşlar başta olmak üzere “fındık üreticileri memnun” açıklamaları yapacaklar. Oysa sokakta görüşünü aldığımız üreticilerden bir kişi bile memnun değil. Üreticiler 20TL ile 25 TL arasında fiyat dillendiriyor. Bize göre de 25 TL gerçek fiyat olacaktır” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

CHP: Fındık en az 20 TL olmalı