Fındık için 20 bin tarım işçisi bekleniyor

Türkiye’nin bu yıl tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton olarak belirlenirken, ağustos ayının ilk haftasında başlanacak fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Ordu ve Giresun’a yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi gelecek.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bölgenin son yıllarda yoğun göç vermesiyle, fındık hasadında yerli fındık işçilerinin yetersiz kaldığını bu nedenle mevsimlik tarım işçilerinin rağbet gördüğünü belirtti.

GÜNLÜK İŞÇİLİK 86 TL

Ordu Valiliği Fındık Komisyonu tarafından alınan kararla, fındık hasadında çalışacak işçilere, bahçe sahipleri tarafından günlük net 86 TL ödeme yapılacak. 16 yaş altında çocukların bahçede çalıştırılması yasaklanırken, yasağa uymayanlara da ‘Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi gereğince, çalıştırılan her çocuk için 320 TL idari para cezası uygulanacak.

Fındık bahçesi sahiplerinin işçilerin kimliklerini de kimlik bildirme kanunu esaslarına göre muhtarlıklar aracılığı ile Tarım Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile en yakın güvenlik birimlerine bildirmeleri gerekiyor. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)