26 Temmuz 2019 14:37

Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayini talebiyle Ankara'ya geldi

Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayin talebiyle Ankara'ya aileleri ve valizleriyle birlikte gelerek bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.

Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayini talebiyle Ankara'ya geldi

Fotoğraf: Evrensel

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    Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayin talebiyle Ankara’ya aileleri ve valizleri ile birlikte geldi. Bu yıl 3 yılını dolduran sözleşmelilere mazeret tayini açılmasını talep eden öğretmenler, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını da istedi.

    Türk Eğitim-Sen’in de destek verdiği eyleme valizleriyle gelen sözleşmeli öğretmenler, ağustos ayında eş durumu tayininin açılmasını ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılmasını talep etti. Çocuklarıyla bilikte “Sözleşmeli köleliğe hayır”, “Tayin hakkımız engellenemez” sloganları atan öğretmenler, eylemde kendilerini yanlarında getirdikleri valizlere prangaladı.

    Fotoğraf: Evrensel

    FARKLI İSTİHDAM UYGULAMALARI EĞİTİMİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

    Eylemde konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, aile bireylerinin ayrı yaşamasının ve ayrı ev açarak iki evi geçindirmenin zorluklarına dikkat çekerek, büyük mağduriyetler yaşandığını söyledi. Öğretmenler odasında kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak 3 farklı istihdam şeklinin olmasının eğitimi felakete sürüklediğini ifade eden Akkaş, farklı istihdam modellerinin öğretmenlik mesleğini örselediğini kaydetti. Akkaş, anne babaların çocuklarıyla ancak yaz tatilleri ve ara tatillerde bir araya geldiğini belirterek, iki hayat arasına insanları sıkıştırmanın insani olmadığını söyledi.

    Fotoğraf: Evrensel

    ÇAKILI ÇALIŞTIRMA İNSANİ DEĞİL

    Sözleşmeli öğretmenliğe karşı 2005 yılından beri mücadele verdiklerini belirten Akkaş, “Defalarca yargıya taşıdık, ömenli kazanımlar elde ettik. 2011’de sözleşmeli öğretmenlik garabeti kaldırıldı ancak 2016 yılında yeniden hortlatıldı hem de mülakat garabetiyle birlikte. Son yapılan sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliğini de yargıya taşıdık. Çakılı çalıştırma insani değil, ucube bir uygulama, Anayasa’ya da aykırı” dedi.

    3+1 DÜZENLEMESİ SORUNLARI ÇÖZMEDİ

    Akkaş, sözleşmeli öğretmenlerin 4+2 olan kadro tayin durumunun 3+1 olarak yeniden düzenlendiğini ancak sorunların bitmediğini söyledi.  Akkaş, 2016 yılı Ağustos ayında atanan sözleşmeli öğretmenlerin 3 yılının dolduğunu ancak güvenlik soruşturmaları nedeniyle ekim ayında başlayan öğretmenlerin Ağustos ayında açılacak mazeret tayinine başvurma hakkının olmadığını belirtti. Akkaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda düzenleme yaparak 2016 yılında KHK ile atanan ve 3 yılını dolduran öğretmenlere Ağustos döneminde eş durumundan tayin hakkı vermesini talep etti.

    Fotoğraf: Evrensel

    "YANINDAYIZ" DEMEK YETMİYOR

    “Sözleşmeli öğretmenlerin yanındayız” diyen ve bu konuda adım atmayanlara da seslenen Akkaş, “Acaba birgün bu yönetmelikleri, uygulamaları yargıya taşıdınız mı? Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin bir şeyler yapın, sonra onların yanında olduğunuzu söyleyin” dedi.

    TÜM İLLERDE EYLEM YAPACAĞIZ

    Akkaş, Ağustos ayında açılacak mazeret atamalarında eş durumu atamasına ilişkin bir müjdeli haber beklediklerini aksi takdirde bütün illerde eylemler yapacaklarını söyledi. Akkaş, “4+2, 3+1 hiçbir modeli kabul etmiyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılana kadar, kadrolu, iş güvenceli, tayin ve özlük hakkı tam olarak öğretmenler atanana kadar mücadelemiz her alanda sürecek” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    3 YILDA 215 KEZ UÇUŞ

    Eyleme katılan sözleşmeli öğretmenler gazetemize yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Batman’da öğretmenlik yapan Hatice Erdoğan, iki oğlunu babasına bırakıp Batman’a gittiğini söyledi. Her haftasonu çocuklarını görebilmek için uçakla İstanbula gittiğini anlatan Erdoğan, “Bu zahmeti çocuklarımızın düzeni bozulmasın diye çekiyoruz. Yıllarca çalıştık atanmak için, bir gecede sistemi değiştirdiler ve bizi buna mecbur ettiler. Planlama yapılmalı, 2016 yılı atamalarına tayin hakkını vermeleri gerekiyor” dedi.

    Naciye Solmaz, Ankara’da özel sektörde, eşi ise Van’da öğretmenlik yapıyor. 3 yıldır ayrı yaşadıklarını ve her hafta eşinin git gel yaptığını anlatan Solmaz, “Eşim 215 kez uçağa bindi bu 3 yılda. Maddi manevi çok yıprandık. Aramızda 1300 km var. Altından kalkacak gücümüz kalmadı. Çocularımız ve öğretmen başarısı için Ağustos ayında eş durumu tayini istiyoruz” dedi.

    BABASINI BU YIL 3 KEZ GÖRDÜ

    Ayşin Ülker ise bir anneanne. 3 yıldır torununa baktığını ve kızının 15 günde bir çocuğunu görmek için gidip geldiğini anlatan Ülker, “Şimdi 6 aylık bebeği var. O bebeğe baktıracak kimsesi yok. O yüzden ben gitmek zorundayım, bu seferde benim aile bütünlüğüm bozulacak ama başka çaremiz yok” dedi. Şirin Genceli Gaziantep’e atanınca oğluyla birlikte yerleşmiş. Eşinin İstanbul’da üniversitede çalıştığını söyleyen Genceli, “Babasını bu yıl sadece 3 kez görebildi. Ben kendim yetişmeye çalışıyorum ama çok zor oluyor. 3 yılını dolduranlara eş durumu tayin hakkının verilmesini istiyoruz” dedi.

    İKİ AYRI EV, MUTFAK PARASI

    Olca Güner Kasapçapur, Şırnak Uludere’de öğretmenlik yapıyor. Eşinin mühendis olarak İstanbul’da çalıştığını söyleye Kasapçapur, "Kızım 3 yıldır babasından ayrı. 2 ayda bir görüyor babasını. Hepimiz ayrı kira veriyoruz, iki ayrı ev, mutfak masrafı. Uçak parası cabası. Kızım bu yıl okul sona ererken arkadaşlarıyle vedalaştı. Eğer tayin olmazsa anneannesiyle kalmak istediğini söylüyor. Anneanne Kırklareli’nde, baba İstanbul’da ben Şırnak’ta. Ne yapacağız hiç bilmiyorum." dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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