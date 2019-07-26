Görevi başındaki hekim, ilçe emniyet müdürü tarafından darbedildi

Ankara Tabip Odası (ATO) 17 Temmuz'da acil tıp uzmanının sözlü ve fiziki şiddete uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşanan şiddetin failinin ise Ankara'da bir ilçe emniyet müdürü olduğunun belirtildiği ve bu durumun kaygı verici olduğu ifade edilen açıklamada, "Fail hakkında gerekli işlemlerin yapılmadığı gibi kolluk birimleri tarafından kayırıldığı yolunda tespit ve iddialar söz konusudur. Ankara Valiliği ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli başvurular yapılmıştır. Olayın takipçisiyiz” ifadeleri yer aldı.

"KAYGI VERİCİ"

Ankara’da bir kamu sağlık kuruluşunda acil tıp uzmanı olarak görev yapan hekim, Ankara İlçe Emniyet Müdürü olan hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak şiddete uğradı. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan ATO, bu durumun kaygı verici olduğunu belirterek, “Nitekim şiddet olayı sonrasında ilçe emniyet müdürü olan fail hakkında, emredici hükümlerin varlığına karşın yakalama ve gözaltı ile savcılığa sevk yolunda gerekli usulü işlemlerin ve tedbirlerin uygulanmadığı, diğer bir ifade ile failin kolluk birimleri tarafından kayırıldığı yolunda tespit ve iddialar da söz konusudur.

Tabip odamız, yaşanan şiddet olayı üzerine derhal olayın yaşandığı hastaneye de giderek gerekli hukuki girişimlerde bulunmuş, şiddete maruz kalan hekimimizin güvenliği de tarafımızca sağlanmış, ayrıca olayla ilgili Ankara Valiliği ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli başvurular da yapılmıştır ve yapılacaktır. Olayın takipçisiyiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

Dr. Ali Karakoç: Sağlık emekçileriyle görüşmeden şiddet çözülmez