Kadına yönelik şiddet haberleri hız kesmiyor: Eşler, eski eşler, oğullar...

Ülkenin dört bir yanından kadına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. 2019'un ilk 6 ayında en az 214 kadının öldürüldüğü Türkiye'de son şiddet haberleri yine kadınların eşleri, eski eşleri, sevgilileri hatta oğulları tarafından hedef alındığını gösteriyor.

KOCAELİ-DERİNCE | ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Kocaeli Derince'de Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başlayan Ersait, işe gitmek için evden çıkan Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Ersait daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in öldüğünü belirledi. Haberi duyarak olay yerine gelen Nuray Anar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

ÇANAKKALE-LAPSEKİ | EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Nevzat Aydoğdu, eşi Fatma Aydoğdu ile 4 çocuğundan biri olan Enes Aydoğdu'yu silahla vurarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu. Evde meydana gelen olayda Nevzat Aydoğdu eşi Fatma Aydoğdu’yu ve kendisine engel olmak isteyen oğlu Enes’i silahla vurarak öldürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA | ANNESİNİ VURARAK AĞIR YARALADI

Adana'da tartıştığı oğlu Ömer B. tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. ağır yaralandı. Seyhan ilçesinde yaşanan olayda Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arzu K’nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan Ömer B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

2018'DE 440 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2018 raporuna göre geçtiğimiz yıl 440 kadın öldürüldü, 317 kadınsa cinsel şiddete maruz kaldı. Kadın cinayetlerinin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer işledi.

HAZİRAN AYINDA 40, 2019'UN İLK 6 AYINDA 214 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun ulusal ve yerel gazetelerden derlenen haberlerle hazırladığı Haziran 2019 raporunda ise 40 kadının öldürüldüğü belirtilmişt. Raporda, 2019 yılının ilk 6 ayında 214 kadının öldürüldüğü aktarılmıştı. (HABER MERKEZİ)