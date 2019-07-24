Nusaybin Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut gözaltına alındı

Mardin'de yapılan ev baskınlarında, aralarında HDP'li Nusaybin Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut’un da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda, Halkların Demokratik Partili (HDP) Nusaybin Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut, Nusaybin Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt gözaltına alındı.

Mardin’de açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenilen kişilerin, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği aktarıldı. Avukatlar, soruşturmaya kısıtlılık kararı getirildiğini ve dosya hakkında bilgi edinemediklerini ifade etti. Baskınlarda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Söz konusu operasyon kapsamında HDP Nusaybin ilçe binasına da polisler tarafından baskın düzenlendiği ve binadaki eşyaların dağıtıldığı öğrenildi. (Mardin/MA)