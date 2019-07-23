23 Temmuz 2019 14:53

Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan: Tahribatın boyutu araştırılsın

Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan, yangının yol açtığı tahribatın ortaya çıkarılması için bir heyetin Hasankeyf Kalesi'ne çıkışına izin verilmesini istedi.

Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan: Tahribatın boyutu araştırılsın

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan, önceki gün çıkan yangının yol açtığı tahribatın ortaya çıkarılması için bağımsız bir heyetin Hasankeyf Kalesi'ne çıkışına izin verilmesini istedi.

    Sular altında bırakılacak Hasankeyf ilçesinde, 21 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangının yol açtığı tahribatı görmek amacıyla kaleye çıkmaya çalışan Hasankeyf Yaşatma Girişimi Batman Sözcüsü Rıdvan Ayhan, bağımsız bir heyetin bölgede inceleme yapması gerektiğini söyledi. Yangından kaynaklı tarihi birçok ev küle döndü, bölgede bulunan bazı mağaralar ise is altında kaldı. Plastik çöplerden kaynaklı yer yer süren yangında çok sayıda canlı türü yaşamını yitirdi. Hasankeyf İlçe Emniyetine bağlı polisler ise, "yasaklı bölge" gerekçesiyle fotoğraf ve görüntü çekimini engelledi.

    Fotoğraf: MA

    "BAĞIMSIZ HEYET İNCELEME YAPMALI"

    Girişim Sözcüsü Rıdvan, kalede çıkan yangının tüm alana yayıldığını ve Hasankeyf Seyir Terası başta olmak üzere her taraftan bunun görüldüğünü belirterek, "Bu da yangının boyutunu, büyüklüğünü gösteriyor" dedi. İnceleme yapılmasına izin verilmediği için hasarın boyutunun ne derecede olduğunu bilinmediğini ifade eden Ayhan, bağımsız bir heyetin inceleme yapmasının doğru olacağını söyledi.

    "YUVALARI YOK OLDU"

    Tarihi yapıların kuru otlardan etkilenme ihtimalinin az olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Elbette tarihi yapıların ne derece zarar gördü, bunu ancak yerinde inceleme yaparak görebiliriz. Bunun için de buna izin verilmesi gerekiyor. Kalenin bir kısmına kadar çıkabildikten sonra polis tarafından engellendik. Görüntü alınmasına dahi izin verilmedi. Bir süre onların eşliğinde inceleme yapabilme fırsatımız oldu. Tarihi yapıların üzerinde isler vardı. Bazı kuş yuvaları gördük ve tamamı küle dönmüştü" diye konuştu. Yaşanan canlı katliamına da dikkat çeken Ayhan, "Burası yıllardır canlıların yuvası olmuştu. Onca hayvana ne oldu bilmiyoruz. Ama çıkan bir yangında hayvanların kurtulma oranları çok düşük. Şimdi onca hayvan yaşamını yitirdi ve yuvaları yok oldu" diye belirtti.

    "TARİH BURADA"

    Tarihin yıkılmasının ardından şimdi de yakıldığını sözlerine ekleyen Ayhan, şunları söyledi: "İktidar yedi sekiz parça eseri buradan alıp götürerek sürekli Hasankeyf'in kurtulduğunu söylüyor. İşte bakın tarih burada yanı başımızda duruyor. Burada binlerce mağara var. Hasankeyf sekiz tarihi eserden ibaret değildir. Şimdi de kalan tarih yakıldı. Kim ve kimler tarafından yakıldı ise bulunmalıdır. Eğer kendiliğinden yandı ise bu da ortaya çıkarılmalıdır." (Batman/MA)

    Hasankeyf'te çıkan yangın kontrol altına alındı

    Hasankeyf'te çıkan yangın kontrol altına alındı

    ÖNCEKİ HABER

    Porto Rikolular bir kez daha Vali Rossello'nun istifasını istedi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “İran olayı” ya da Ortadoğu’ya artan Amerikan ilgisi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnsanlık onuru işkenceyi yenecek 2

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    "En fazla"
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
    İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

    İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor
    Dr. Filiz Ünal: Aile hekimlerine yeni yükler getiriliyor

    TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, 11. Kalkınma Planında yer alan aile hekimlerine yönelik maddeleri değerlendirdi.

    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün
    Kamu-Sen TİS taleplerini ilan etti: Hükümet, Türkiye gerçeklerini görsün

    Kamu-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı. Açıklamada "Konu memurun zam talebi olunca 'Daralan ekonomi' diyorlar. Bunlara karnımız tok" vurgusu yapıldı.

    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz
    KESK, TİS taleplerini açıkladı: Yüzde 38 zam istiyoruz

    KESK, 2020-21 yıllarını kapsayacak ve 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri için talepleri açıkladı. KESK, insanca yaşayacak ücret, güvenli gelecek, güvenceli iş taleplerini öne çıkardı.

    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz
    Süleyman Soylu: Bu yıl ortalama 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde ortalama 80 bin mültecinin sınır dışı edileceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp
    Düzce'de sel felaketinin bilançosu: 5 ölü, 2 kayıp

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında bu sabah Nilgün Kaplan (39) ile kızı F.K.'nin (9) cansız bedeni bulundu.

    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?
    Boğazlarda “İngiltere oyunu” mu oynanıyor?

    İngiltere’nin İran tankerine el koyarak başlattığı gerilimdeki gelişmeler Afganistan ve Irak süreçlerini hatırlatarak “Yine bir İngiltere provokasyonu mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor
    IPI - Evrensel makale iş birliği başlıyor

    IPI yönetici ve üyelerinin, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan basın ve ifade özgürlüğüne dair ihlalleri ele alan, tartışan makaleleri yarından itibaren Evrensel'de yayımlanacak.

    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    Uluslararası Kadıköy Festivali’nin açılışı Charlie Chaplin’den
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    Tiyatronun kadın öncüsü: Afife Jale kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Karikatürist Emrah Ablak’ın motosiklet günlüğü
    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu
    Türkiye'den göç eden sayısı 2018'de yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 kişi oldu

    TÜİK, 2018 yılı "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni yayımladı. İstanbul, 201 bin 957 kişiyle en fazla göç alan il olurken Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 23,8 arttı.

    GÜNCELLENDİ
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı
    Ceylanpınar'a roket atıldı: 6 kişi yaralandı

    Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı
    Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya göre yüzde 2 azalış gösterdi. Buna göre haziranda 57,6 olan endeks değeri, temmuzda 56,5'e geriledi.

    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar
    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar

    Yaşadıkları kentlerden daha uzun zamanı çalıştıkları şehirlerde geçiren mevsimlik işçiler için hayat kendi deyimleriyle “teker üzerinde” geçiyor.

    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun
    Ford işçileri: İşçi tamam derse taslak MESS’e sunulsun

    Türk Metal MESS grup sözleşmesi öncesi iş yerlerinde anket yaptı. Anketin yeterli olmadığını ifade eden işçiler, taslak sunulmadan onaylarının alınmasını istedi.

    Devlet 9 milyon çocuktan sadece 96 binine kreş hizmeti veriyor
    Devlet 9 milyon çocuktan sadece 96 binine kreş hizmeti veriyor

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, CHP'li Çakırözer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 9 milyon çocuktan sadece 96 bininin devlet kreşinden yararlandığını söyledi.

    "İş, aş olduğu zaman herkes rahat yaşar"
    "İş, aş olduğu zaman herkes rahat yaşar"

    Resmi rakamlara göre en az 50 bin Suriyelinin yaşadığı belirtilen Bağcılar'da Suriyeliler ve ilçe halkı ile mültecilere yönelik tepki ve saldırıları konuştuk.

    Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
    Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

    Milli Savunma Bakanlığı: 'Güvenli bölge' tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

    Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
    Kütahya'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

    Kütahya'da işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

    Norveç’te işçi sendikası ‘İsrail boykotu’nun yasa haline getirilmesini istedi
    Norveç’te işçi sendikası ‘İsrail boykotu’nun yasa haline getirilmesini istedi

    Norveç'in en büyük işçi sendikası Fagforbundet, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı getirilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istedi.

    Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi
    Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi

    İki buçuk aydır cezaevinde bulunan Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi.

    GÜNCELLENDİ
    İran'nın "17 ABD casusu" açıklamasına Trump'tan yanıt geldi: Tamamen yalan
    İran'nın "17 ABD casusu" açıklamasına Trump'tan yanıt geldi: Tamamen yalan

    İran'ın ellerinde "ABD adına casusluk yaptığı" iddia edilen 17 tutuklu bulunduğunu, bunlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıklamasının ardından Trump'tan "yalan" açıklaması geldi.

    ODTÜ’de üniversite tercih fuarı: Gençler gelecek kaygısıyla tercih yapıyor
    ODTÜ’de üniversite tercih fuarı: Gençler gelecek kaygısıyla tercih yapıyor

    YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler tercih telaşına düştü. ODTÜ’de kurulan tercih fuarında öğrencilerle tercihlerini ve gerekçelerini konuştuk.

    Cengiz Holding, Kaz Dağı’nda faaliyet yürüten altın madenini satın aldı
    Cengiz Holding, Kaz Dağı’nda faaliyet yürüten altın madenini satın aldı

    Kaz Dağı’nda faaliyet gösteren Halilağa Altın Madeni, 55 milyon dolara Cengiz Holding’e satıldı.

    Yeni rejimin TBMM karnesi: İktidarın torba yasaları geçti, muhalefet susturuldu
    Yeni rejimin TBMM karnesi: İktidarın torba yasaları geçti, muhalefet susturuldu

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık Meclis pratiğinde, AKP-MHP ittifakının getirdiği torba yasalar geçti, muhalefetin araştırma ve soru önergeleri reddedildi.

    ‘Tedavi olma hakkımız fiili olarak ortadan kaldırılıyor’
    ‘Tedavi olma hakkımız fiili olarak ortadan kaldırılıyor’

    Buca Kırıklar F Tipi 2 No’lu Cezaevinde tutuklu bulunan Veysel Aksu yaşanan hak ihlallerini Evrensel’e anlattı.