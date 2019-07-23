Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan: Tahribatın boyutu araştırılsın

Hasankeyf Yaşatma Girişimi Sözcüsü Rıdvan Ayhan, önceki gün çıkan yangının yol açtığı tahribatın ortaya çıkarılması için bağımsız bir heyetin Hasankeyf Kalesi'ne çıkışına izin verilmesini istedi.

Sular altında bırakılacak Hasankeyf ilçesinde, 21 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangının yol açtığı tahribatı görmek amacıyla kaleye çıkmaya çalışan Hasankeyf Yaşatma Girişimi Batman Sözcüsü Rıdvan Ayhan, bağımsız bir heyetin bölgede inceleme yapması gerektiğini söyledi. Yangından kaynaklı tarihi birçok ev küle döndü, bölgede bulunan bazı mağaralar ise is altında kaldı. Plastik çöplerden kaynaklı yer yer süren yangında çok sayıda canlı türü yaşamını yitirdi. Hasankeyf İlçe Emniyetine bağlı polisler ise, "yasaklı bölge" gerekçesiyle fotoğraf ve görüntü çekimini engelledi.

Fotoğraf: MA

"BAĞIMSIZ HEYET İNCELEME YAPMALI"

Girişim Sözcüsü Rıdvan, kalede çıkan yangının tüm alana yayıldığını ve Hasankeyf Seyir Terası başta olmak üzere her taraftan bunun görüldüğünü belirterek, "Bu da yangının boyutunu, büyüklüğünü gösteriyor" dedi. İnceleme yapılmasına izin verilmediği için hasarın boyutunun ne derecede olduğunu bilinmediğini ifade eden Ayhan, bağımsız bir heyetin inceleme yapmasının doğru olacağını söyledi.

"YUVALARI YOK OLDU"

Tarihi yapıların kuru otlardan etkilenme ihtimalinin az olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Elbette tarihi yapıların ne derece zarar gördü, bunu ancak yerinde inceleme yaparak görebiliriz. Bunun için de buna izin verilmesi gerekiyor. Kalenin bir kısmına kadar çıkabildikten sonra polis tarafından engellendik. Görüntü alınmasına dahi izin verilmedi. Bir süre onların eşliğinde inceleme yapabilme fırsatımız oldu. Tarihi yapıların üzerinde isler vardı. Bazı kuş yuvaları gördük ve tamamı küle dönmüştü" diye konuştu. Yaşanan canlı katliamına da dikkat çeken Ayhan, "Burası yıllardır canlıların yuvası olmuştu. Onca hayvana ne oldu bilmiyoruz. Ama çıkan bir yangında hayvanların kurtulma oranları çok düşük. Şimdi onca hayvan yaşamını yitirdi ve yuvaları yok oldu" diye belirtti.

"TARİH BURADA"

Tarihin yıkılmasının ardından şimdi de yakıldığını sözlerine ekleyen Ayhan, şunları söyledi: "İktidar yedi sekiz parça eseri buradan alıp götürerek sürekli Hasankeyf'in kurtulduğunu söylüyor. İşte bakın tarih burada yanı başımızda duruyor. Burada binlerce mağara var. Hasankeyf sekiz tarihi eserden ibaret değildir. Şimdi de kalan tarih yakıldı. Kim ve kimler tarafından yakıldı ise bulunmalıdır. Eğer kendiliğinden yandı ise bu da ortaya çıkarılmalıdır." (Batman/MA)