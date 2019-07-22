Hasankeyf'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Hasankeyf Kalesi civarındaki boş bir arazide kurumuş otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, tarihi eserlere sıçramadan söndürüldü.

Batman’ın sular altında bırakılmak istenen tarihi Hasankeyf ilçesinde kurumuş otların tutuşması sonucu 21 Temmuz'da yangın çıktı. MA'nın verdiği bilgiye göre, çıkan yangında birçok mağara hasar gördü.

DHA'nın verdiği bilgiye göre, kuru otlar, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevler, görenleri korkuttu.

Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Hasankeyf'te Darphane ve Kale tarafında saat 17.30 civarında çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. Yangına sadece bir itfaiye ile müdahale ediliyor. Yetkilere çağrımızdır: yangına acil müdahale edilsin!" dedi.

Fotoğraf: MA

BELEDİYE BAŞKANI: TARİHİ ESERLERDE HASAR YOK

Yangında tarihi eserlerin hasar görmediğini ifade eden Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Akşam saatlerinde kuruyan otların alev almasıyla yangın meydana geldi. Tarihi eserlerde her hangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle kuruyan otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü. Bir de canlıların yok olmasına üzüldük. Havadan yangına müdahale edilebilirdi ama geç kalınmıştı. Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil" dedi.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Twitter kullanıcıları #HasankeyfYanıyor etiketiyle paylaşım yaparak, tepkisini dile getirdi.

(HABER MERKEZİ)

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