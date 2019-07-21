Yahya Kaptan halkı: Tramvay güzargahı halkın görüşü alınarak belirlenmeli

Dilan OĞUR

Özgür CİHAN

Kocaeli

İzmit'te tramvay ikinci etabınının Yahya Kaptan'ın yeşil ve halkın yürüyüş yolu olarak kullandığı alandan geçme ihtimali üzerine mahalle halkı yan yana geldi.

İzmit Yahya Kaptan'da tramvay güzargahının uzatılma çalışmalarının mahallede bulunan yürüyüş yolunun üzerinden geçme ihtimali üzerine buradaki yüzlerce ağacın kesilmesine itiraz eden yurttaşlar, bu alanda piknikte buluştu. Mahalle halkının oluşturduğu "Yahya Kaptan Hepimizin" platformunun çağrısı üzerine bir araya gelen vatandaşlar, proje ilgili bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulundu. Burada alternatif güzargah yollarının olduğunu ve bu yolların tercih edilmesini talep ettiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

Yahya Kaptan Hepimizin Platformu sözcüsü Umut Buyruk, 23 yıldır Yahya Kaptan'da oturduğunu belirterek "Bugün ailem ve komşularım ile buradayım. Öncelikle şunu belirteyim; mesele bir tramvay meselesi değil, mesele burada insanların nefes aldığı yeşil alanları korumak, güvenli bir şekilde çocukların buralarda yaşamasını sağlamak ve spor alanlarının kalıcı olmasını istemek" dedi. Buradaki dertlerinin sadece güzergah ile ilgili olduğunun altını çizen Buyruk, "Süreç aslında şöyle başladı; bundan 2-3 sene önce Yahya Kaptan’ı da içine alan bir tramvay projesi yapıldı. Sıkıntılı bir inşaat süreci olduğunu düşünüyorum. O zaman da biz tramvayın Yahya Kaptan girişinde sesimizi duyurmaya çalıştık. Çıkarttığımız ses yine 'tramvaya hayır' değildi. Bunu çok iyi anlatmak lazım. Tramvay veya herhangi bir proje uygulanırken çevreye olan etkisini dile getirmek önemli. O zaman dedik ki bakın; tramvay buradan geçiyor, yan taraflarda ağaçlar var; bunları kesmeyelim, bunun üzerine konuşalım, çözüm önerilerimiz var dedik ancak çok geçti. Duyurma konusunda da çok geç haberdar olduk, sadece makineleri gördükten sonra projenin etkilerini anlayabildik. Ve şimdi o ağaçların yerinde yalnızca yanlara park edilmiş araçlar var, yol genişliği yine aynı. Biz o tramvayı orada ağaçları kesmeden de yürütebilirdik. Bizim şuan ki amacımız da bu; tramvaya hayır demek değil" dedi.

"ÇED RAPORU GEREKLİ DEĞİLDİR DEMİŞLER"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bizzat görüşünü söyleyen Buyruk, "Tramvayın Yahya Kaptan ayağında 3 tane alternatif güzergah var. Biz en kötü ihtimal ile bize gösterilen yer yerine iç taraftan geçirelim tramvayı dediğimizde; belediye bize bir değerlendirme aşaması olduğunu, diğer güzergahların da henüz netleşmediğini söyledi. Ama geçen sefer ki projeden tecrübemiz burada artık bir güven problemi olduğunu ortaya çıkartıyor. Gerek belediye, gerek mahalle halkı ile sürekli toplantı halindeyiz. ÇED raporu gerekli değildir kararı çıkmış, biz de bu raporu istedik. Çeşitli meslek odaları ile görüşüp bilgi alışverişi yapıyoruz. Mahalle muhtarlığı ile birlikte hukuki süreç gerekirse onu da yapacağız. Aslında tek Yahya Kaptan meselesi değil bu, güzargah tüm şehir halkının fikirleri alınarak yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Hayvanlar için bu pikniğe geldiğini söyleyen Öykü, "Başka bir güzargah hat varken buradan geçmesini çok mantıklı bulmuyorum. Ağaçlar bizim yaşam kaynağımız, ben aslında hayvanlar için buradayım, bizim görmediğimiz bir sürü canlı burada yaşıyor, ben bu nedenden buradayım. O kadar az yeşil alan var ki, onları da sahiplenmek bizlere düşüyor. Aslında sosyal devletin sahip çıkması gerekiyor biz sahip çıkıyoruz" dedi. Alternatif güzergah önerisinde de bulunan Öykü, "Eski Migros'un önümdeki yol çok müsait, hem ağaç yok hem de merkezi bir konum" diye konuştu.

"NEFES ALMAK İSTİYORUZ"

63 yaşında olan Hatice Kızılpınar ise, "Şehrimizde az kalan yeşil alanlardan biri de burası, nefes alıp oksijen soluduğumuz yerlerden biri. Ağaçların kesilip tramvayın buradan geçmesi anlamsız, bu kadar boş arazi ve alternatif yollar varken buranın seçilmesi çok kötü. Herkes aynı şeyden muzdarip, nefes almak istiyoruz, yeşil görmek istiyoruz. Bıktık artık betondan" dedi.

Yahya Kaptanlıların görüşü alınmadan bu projenin gerçekleşmemesi gerektiğini söyleyen Recep Babayiğit, "Dünyanın her yerinde bu tür iktidarlar işin kolayına kaçarlar, hazır bir alt yapı varsa onu kullanmaya çalışırlar. Yahya Kaptan kurulduğundan bu yana bu yürüş yolları yoktu belki ama ağaçlandırıldı, kuruldu. Raylı sistem uygulanması gereken bir sistem, özellikle Türkiye’de. Uzun vadede çözümü raylı sistemdir ama alternatif güzergahlar aranmalı. Yani bu yürüyüş yolunun ve ağaçların içinden geçirmenin bir anlamı yok. Kuzey Marmara otoyoluda aynı düşünce ile yapıldı; 'Bir hançer gibi dümdüz geçelim, önümüze ne çıkarsa vurup geçelim' Mesele bu." dedi.

Pikniğe; CHP, İyi Parti, Emek Partisi, ÖDP ve Yahya Kaptan Muhtarı destek verdi.

İzmit'te mahalleli tramvay için kesilmek istenen ağaçların nöbetinde