Altanlar davasında yeniden yargılama 8 Ekim’de

Yargıyay’ın Gazeteci Ahmet Altan, Prof. Dr. Mehmet Altan ve Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozma kararının ardından dosyayı yeniden görecek olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama için 8 Ekim 2019 tarihine gün verdi. Mahkeme, dosya üzerinde yaptığı incelemede Altan ve Ilıcak ile dava kapsamında halen tutuklu bulunan diğer 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

YARGITAY CEZALARI BOZMUŞTU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019 tarihinde Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında “anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu.

Yargıtay, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından Mehmet Altan’ın beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ise “anayasayı ihlal” yerine “terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanmaları gerektiği değerlendirmesini yapan Yargıtay, yeniden yargılama için dosyayı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından dosyayı yeniden esasa alan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz günü düzenlediği tensip zaptıyla Altan ve Ilıcak’ın aralarında bulunduğu 5 kişinin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme tutukluluğa devam kararını, “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunması” ve “isnat edilen suçun kanunda öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesi doğurması” ile gerekçelendirdi. (MEDYA SERVİSİ)