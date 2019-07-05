Yargıtay, Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay, “FETÖ’nün darbe çağrışımı” davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, davada Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmederken, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "Anayasayı ihlal" değil "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediklerine karar verdi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi; Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini ise reddetti.

Karar sonrası dosya, yeniden yargılamayı yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Yargılamada, Yargıtay'ın kararı uygulanırsa Mehmet Altan'ın tüm suçlardan beraatine karar verilecek, ayrıca Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a darbe suçundan ağırlaştırılmış hapis yerine "FETÖ'ye yardım yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Öte yandan yerel mahkemenin Yargıtay'ın kararına direnme hakkı da bulunuyor. Mahkeme, Yargıtay'ın kararına direnir ve aynı kararı yeniden verirse bu durumda dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gidecek ve dosyada nihai kararı ceza genel kurulu verecek. (MEDYA SERVİSİ)