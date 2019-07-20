HDP’nin Diyarbakır mitingi başvurusu kabul edildi: Barışa ses verin

HDP’nin, Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda Pazartesi günü düzenleyeceği miting için valiliğe yaptığı başvuru kabul edildi. Tertip komitesi, miting için tüm hazırlıkların bittiğini belirtti.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar, Bağlar, Sur, Yenişehir ilçelerinin farklı noktalarına asılan pankartlar ve billboardlara asılan afişlerle, yurttaşlar mitinge davet edildi. 4’ü merkez, 13’ü kırsal olmak üzere 17 ilçe ve bağlı mahallelerde çalışma yürüten HDP milletvekilleri ve yöneticileri, esnaf ve yurttaşları ziyaret ederek miting broşürleri dağıttı. Yurttaşlar tarafında sıcak ilgiyle karşılanan HDP’liler, savaşa karşı barış sesinin yükselmesi için esnaf ve yurttaşları mitinge katılmaya davet etti.

DİSK’TEN MİTİNG AÇIKLAMASI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilciliği, mitinge ilişkin DİSK/Genel-İş 2 Nolu Şube’de açıklama yaptı. Açıklamada konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, “Biz işçi örgütü olarak; ülkede tüm emekçilerin, emeğinin haklarını aldığı, insanca onurlu bir yaşam, eşit, özgür, demokratik, laik, barış içinde bir ülke mücadelesi yürütüyoruz” dedi. Gürbüz, tüm çaba ve çağrılarına rağmen savaşın kirli yüzünü göstermeye devam ettiğini vurguladı. Gürbüz, “Savaşların ve çatışmaların en çirkin yüzüyle tekrar yüzleşmek zorunda kalan Türkiye halklarına ve emekçilerine çağrımızdır. Savaş, çatışma, şiddet öldürüyor. Türkiye’nin başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunları barışçıl yollarla çözülmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)