Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor

Sıcakların gündüz saatlerinde 40 dereceyi aştığı Urfa’da, yurttaşlar yaşamsal tehlikesi bulunmasına rağmen serinlemek için sulama kanalları ve Fırat Nehri'nde yüzüyor. Her yıl onlarca insanın boğulma sonucu yaşamını yitirdiği kanal ve nehre alternatif olarak Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı havuz sayısı ise sadece 8.

Nüfusu 2 milyon 31 bin olan kentte, belediye tarafından açılan 8 yüzme havuzu yeterli olmuyor. Urfa’nın 7 ilçesinde belediyeye ait havuz bulunmazken, 3 ilçesinde de 1'er havuz var. Günlük yüzlerce kişinin girdiği bu havuzlar, hijyenik koşullardan da oldukça uzak.

8 KİŞİ BOĞULDU

Urfa’da basına yansıyan kanal ve nehirdeki 8 boğulma vakasının tamamı, havaların en sıcak olduğu Haziran ve Temmuz aylarında yaşandı. Ülkenin en sıcak kentleri arasında yer alan Urfa’da, belediyenin havuzlarına gidemeyen çocukların serinleme noktaları süs havuzları ya da Balıklıgöl Platosundaki su kanalları. (Urfa/MA)