BoÄŸulma vakalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemiyor!

Urfaâ€™da son 3 ayda aralarÄ±nda Suriyeli mÃ¼ltecilerin de bulunduÄŸu 45 kiÅŸi gÃ¶l, baraj ve sulama kanallarÄ±nda boÄŸuldu.

Bölge'nin en sÄ±cak ileri arasÄ±nda yer alan ve sÄ±k sÄ±k kanalarda boÄŸulma vakalarÄ±nÄ± olduÄŸu Urfa’da, son 3 ayda 45 kiÅŸi göl, baraj ve sulama kanallarÄ±nda boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Yaz aylarÄ±nda, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ortalama 45- 50 dereceyi bulduÄŸu kentte sÄ±caklardan bunalanlar, serinlemek için çareyi FÄ±rat Nehri ve GüneydoÄŸu Anadolu Projesi (GAP) kapsamÄ±nda oluÅŸan göller ile proje kapsamÄ±ndaki sulama kanallarÄ±na girmekte buluyor.

4 BÄ°N 500 ÇOCUK YÜZME ÖÄžRENDÄ°

Urfa BüyükÅŸehir Belediyesi’nce kent genelinde faaliyette bulunan 20 yüzme havuzu ile kanallarda boÄŸulma vakalarÄ±nÄ±n önüne geçilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Urfa’da yüzme bilmeyenlerin aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklarda serinlemek amacÄ±yla sulama kanallarÄ±na girerek, boÄŸulma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ± nedeniyle yüzme havuzlarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k veren BüyükÅŸehir Belediyesi’nce açÄ±lan ücretsiz yüzme kurslarÄ±nda ise 4 bin 500 çocuk, kulaç atarak, yüzme öÄŸrendi. Urfa’da 4 çocuk babasÄ± Ä°smail ÅženyaÅŸar, “Bizim imkanÄ±mÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± için çocuklarÄ±mÄ±zÄ± tatili gönderemedik. 50 dereceyi bulan sÄ±cak havada bunalan çocuklarÄ±mÄ± belediyenin açmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu yüzme havuzuna getirip hem serinliyorlar hem de yüzmeyi öÄŸreniyorlar” dedi.

URFA’DA 3 AYDA 45 KÄ°ÅžÄ° BOÄžULDU

Öte yandan Birecik’teki FÄ±rat Nehri, Atatürk BarajÄ± ile tarÄ±msal sulama için kullanÄ±lan ve yüksekliÄŸi 8 metreyi aÅŸan sulama kanallarÄ±nda yüzen ve aralarÄ±nda Suriyelilerin de bulunduÄŸu 45 kiÅŸi boÄŸuldu. Özellikle kÄ±rsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldÄ±rmayarak, kanallarda yüzmeye devam ediyor.

SERÄ°NLEMEK Ä°ÇÄ°N GÄ°RDÄ°ÄžÄ° SUDA BOÄžULDU

DiyarbakÄ±r’Ä±n Silvan ilçesinde serinlemek için suya giren Abdurahman Ada (55) adlÄ± yurttaÅŸ, boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Edinilen bilgilere göre; Silvan BarajÄ±’nÄ±n bulunduÄŸu Geliye Goderne bölgesine balÄ±k avlamak için giden Ada’nÄ±n daha sonra serinlemek için girdiÄŸi suda boÄŸulduÄŸu bildirildi. Çevredeki yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan sudan cansÄ±z bedeni çÄ±karÄ±lan Ada naaÅŸÄ±, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi’ne götürüldüÄŸü kaydedildi. Daha sonra cenazesinin otopsisi yapÄ±lmak için DiyarbakÄ±r’a götürüldüÄŸü aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 EylÃ¼l 2018 20:29

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