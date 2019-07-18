İZENERJİ’de işçiler "evet" dedi, TİS imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile iş yerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki altıncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. İş yerlerinde kurulan sandıklarla yapılan oylamalarda işçilerin yüzde 75’i sözleşmeye evet dedi.

Sözleşmeye göre, A grubundaki bekar bir işçinin ücreti (brüt) 3 bin 277 lira, evli ve iki çocuklu işçinin ücreti 3 bin 691 lira, B grubundaki bekar bir işçinin ücreti 3 bin 380 lira, evli iki çocuklu işçinin ücreti 3 bin 793 lira, C grubundaki bekar bir işçinin ücreti 3 bin 515 lira, evli iki çocuklu işçinin ücreti 3 bin 957 lira, D grubundaki bekar bir işçinin ücreti 3 bin 577, evli iki çocuklu işçinin ücreti 3 bin 989 lira oldu.

İZENERJİ işçileri 2’şer ayda bir ise ücretlerini ikramiye eklenerek alacak. İkramiyenin eklendiği ayda A grubundaki bekar bir işçinin 4 bin 502 alacakken, D grubundaki evli ve iki çocuğu bulunan işçi 5 bin 282 lira alacak.

Eğitim yardımları, izinler, ücretli izinler ve diğer sosyal haklar İZELMAN işçilerininkiyle eşitlendi. Çocuğu evlenen ve sünnet olan işçi 279 lira alacak.

KHK ile taşerondan belediye şirketlerine geçirilen 800 işçinin iş güvencesini sağlayacak madde konusunda da anlaşma sağlandı.

TİS SANDIKLARI KURULDU, İŞÇİLER "EVET" DEDİ

Toplu sözleşme ile ilgili idari işler, park-bahçe, ESHOT, İZSU, katı atık, ilaçlama, sosyal proje olmak üzere toplam 21 birimde kurulan sandıklarda oy kullanan işçiler “İş süresi, taban ücret, ücret zammı, sorumluluk zammı, iş riski, koku primi ve kaçak su önleme pirimi, aile çocuk ve öğrenim yardımı, birleşmiş sosyal yardım, gıda yardımı, diğer sosyal yardımlar, hafta tatili çalışma ücreti, ücretli sosyal izinler, banka promosyonu ödemeleri” gibi maddeler oylamaya sunuldu.

5 bin 80 İZENERJİ işçisini ilgilendiren toplusözleşmenin 15 maddesi oylandı ve işçilerin yüzde 75’i sözleşmeye "evet" demiş, KHK ile geçiş yapan işçiler ise özellikle iş güvencelerini sağlayan 375 sayılı maddenin sözleşmede yer almasını talep etmişti. (İzmir/EVRENSEL)

İZENERJİ işçileri: Eşit işe eşit ücret istiyoruz