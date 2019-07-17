Özgür Gündem’le dayanışma davasında beraat kararı

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma gösterdikleri için yargılanan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin, bugün görülen duruşmada beraat etti.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesiyle dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri için “suç işlemeye tahrik,” “'suçu ve suçluyu övme,” “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 1 buçuk yıldan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve Evrensel yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ile Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in yargılandıkları davanın 11. duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in beraatına karar verdi.

Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları temsilcilerinin de izlediği duruşmada Şebnem Korur Fincancı, son sözünü söylemeden önce yargı reformu paketinin beklenmesi için süre talep etti. Fincancı, talebinin reddedilmesi üzerine bu tavrı uygun bulmadığını söyleyerek beyanına başladı. Şebnem Korur Fincancı, Özgür Gündem'in yaşadığı bu baskılar nedeniyle, dayanışma amacıyla birer günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliğinin başladığını söyledi ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Daha sonda söz alan Avukat Tora Pekin, yargı reformu paketinin beklenmesini istedi ve "Eğer bir mahkumiyet verilecekse bunun erken verilmesinde bir kamu yararı yok" ifadesinde bulundu. Mahkeme Başkanı araya girerek, "Mahkûmiyete koşullanmamıza gerek yok" dedi.

Bunun üzerine söz alan Avukat Özcan Kılıç ise, "Böyle bir kaygı olduğunu düşünüyorsanız, derhal beraat kararı verirsiniz ve bu kaygı ortadan kalkar" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların süre talebini de reddederek duruşmanın devamına karar verdi.

Daha sonra duruşmaya verilen kısa aranın ertesinde mahkeme, Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in beraatine karar verildiğini açıkladı. (İstanbul/EVRENSEL)