Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin programı açıklandı
“Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” sloganıyla 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programı açıklandı.
Fotoğraf: MA
Bu yıl 19’ncusu yapılması planlanan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programı açıklandı. “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” şiarıyla 4 günlük festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.
Dersim Festivali Tertip Komitesi, 25 ila 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali programını açıkladı. Komite, uzun zamandır hazırlıkları süren festival programının tamamlandığını, program için ilgili makamlara gerekli bildirimlerde bulunulduğunu belirtti.
Tertip komitesi, “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” şiarıyla 4 günlük süreye yayılan festival günleri programının; müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyesinden çocuk atölyesine kadar birçok etkinliğin yapılacağını kaydetti.
Tertip Komitesi, Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin bir halkın tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabası olduğunu belirterek, herkesi festivale katılmaya çağırdı.
FESTİVAL PROGRAMI
Bu yıl 19’ncusu düzenlenecek festivalin programı şöyle:
25 Temmuz Perşembe (I. gün)
Karşılama
Pülümür Merkez-Pertek feribotu-Seyitli Köprüsü
Saat: 09.00
Açılış programı
Aktuluk ve Cemevi kavşağında buluşma-kent merkezine hareket
Saat: 11.00
Çıla uyandırması
Anadilimizde Gulbanglara Niyaz
Açılış konuşmaları (Dersim Belediye Başkanı ve il milletvekilleri)
Varvara Halk Oyunu
Yer: Seyit Rıza Meydanı
Saat: 12.30-14.30
Sergi açılışı
Fotoğraf Sergisi: “Dersim’in saklı yerleri”
Düzgün Bozay, Murat Can Toprakçı ve Sevim Aydoğan
Yer: Yeraltı Çarşısı üstü
Saat: 15.00
Cem
Yer: Düzgün Baba Cemevi
Saat: 18.00
Panel:
Dersim’de ekolojik yaşam ve çevre için neler yapılabilir?
Moderatör: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu)
Ali Yıldız (Munzur Çevre Derneği Bşk. Vekili)
Cemalettin Küçük (Metalürji Yüksek Mühendisi -TMMOB YK)
Talat Çetinkaya (Mezopotamya Ekoloji Hareketi aktivisti)
Barış Yıldırım (avukat)
Yer: Sanat Sokağı
Saat: 16.30-18.30
Açılış konseri:
Açılış konuşması-DEDEF Genel Başkanı
Behzat Firik Çocuk Korosu
Erdoğan Emir
Babetna
Mikail Aslan
Grup Vardiya
Yer: Stadyum
Saat: 19.30-24.00
Belgesel gösterimi:
16 Ton ( Vicdan ve serbest piyasaya dair film)
Yönetmen: Ümit Kıvanç
Yer: Yeraltı Çarşısı üstü
Saat: 21.30
26 Temmuz Cuma (II. GÜN)
Sergi açılışı:
Görülmüştür Sergisi
Yer: Belediye binası girişi
Saat: 11.00
Panel
Zaza Dili’nin (Kırmanckî) Tarihi ve Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri
Moderatör: Meral Emir
Netice Altun Demir (Araştırmacı)
Hıdır Eren (ZAZA-DER)
Dr. Hüseyin Çağlayan
Dr. Öğr. Üyesi İlyas Arslan
Yer: Belediye Konferans Salonu
Saat: 13.30-15.30
Panel: Güncel Siyasal Gelişmeler ve Çözüm Önerileri
Moderatör: Sırma Tayam
Tayip Temel (HDP Van Milletvekili)
Mehmet Türkmen (EMEP Genel Bşk. Yrd.)
Özlem Gümüştaş (ESP Eş Genel Bşk.)
Hüseyin Şimşek (SMF)
Yer: Belediye Konferans Salonu
Saat: 17.00-19.00
“Virê ma.. Sayirê ma..” (Hafızamız.. Ozanlarımız..)
Moderatör: Cemal Taş (Araştırmacı-Yazar)
Yeter Öztan
Fatma Dede
Mehmet Çetin (Şair)
Sait Bakşi (Ozan)
Yer: Sanat Sokağı
Saat: 18.30-20.00
Tiyatro Jîn Seher
Yer: DSİ Parkı- Şeğank
Saat: 19.00
Müzik dinletisi:
Sinan Serdaroğlu
Yer: Seyit Rıza Meydanı
Saat: 20:00-21.00
Belgesel gösterimi:
“Topraktan Göğe Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Deneyimi”
YÇKM Sinema Kolektifi
Yer: Yer Altı Çarşısı Üstü
Saat: 21.30
27 Temmuz Cumartesi (III. Gün)
Kentimizi Temizliyoruz
Yer: Seyit Rıza Meydanı’ndan Miskisağ’a kadar
Saat: 08.00
Panel: Kadınlar Haklarını ve Mücadeleyi Konuşuyor
Moderatör: Duygu Kurban (SES Dersim Şb. Y.)
Ayla Akat Ata (HDP eski Milletvekili)
Dilşat Canbaz Kaya (HDP İstanbul Milletvekili)
İlke Işık (Avukat)
Yer: Sanat Sokağı
Saat: 15.00-16.30
Panel: Yerel Yönetimlerde Üretim ve Kooperatifçilik
Moderatör: Kazım Doğan (Arı Yetiştiricileri Birliği Tunceli)
Derya Öz (Ovacık Doğal Ürünleri Koop.)
Devrim Şimşek (Kravga Tarımsal Kalkınma Koop. Temsilcisi)
Hatayi Demir (Pülümür Tarımsal Kalkınma Koop. Bşk.)
Sedat Başkavak (Tümköysen Eğitim Örgütlenme Uzm.)
Yer: Belediye Konferans Salonu
Saat: 17.30-19.00
Müzik dinletisi:
Kerem Sevinç
Yer: Seyit Rıza Meydanı
Saat: 20:00-21.00
Belgesel Gösterimi ve Söyleşi:
“130 Canın Gülüşlerini Unutmayacağız”
“Cumartesi Anneleri Belgeseli”
Katılımcılar: 10 Ekim Aileleri, Suruç Aileleri, Cumartesi Anneleri
Yer: Yeraltı Çarşısı Üstü
Saat: 20.30
28 Temmuz Pazar (IV. Gün)
LGBTİ+ Kavram Atölyesi
Elif Çoban
Hakan Aksu
Zarife Akbulut
Yer: Zembul Kafe
Saat: 13.00-16.00
Panel:
Hukuk, İnsan Hakları ve Dersim
Moderatör: Kenan Çetin (Tunceli Barosu Başkanı)
Eren Keskin(Avukat-İHD Eş Genel Bşk.)
Meral Hanbayat (Avukat)
Gülseren Yoleri (Avukat- İHD İst. Şb.Bşk.)
Cafer Demir
Yer: Belediye Konferans Salonu
Saat: 16.00-17.30
Basın açıklaması: Dersim Kadın Platformu
Yer: Seyit Rıza Meydanı
Saat: 18.00
Çevre yürüyüşü:
Seyit Rıza Meydanı’ndan Golê Çetu’ya yürüyüş
Saat: 18.30
Kapanış konseri:
Kapanış konuşması (Dersim Belediye Başkanı)
Tertip komitesi metni
Yasemin Göksu
Maviş Güneşer-Metin-Kemal kahraman
Grup Munzur
Zelal Gökçe
Veradardz Folk Ensemble
Yer: Stadyum
Saat: 19.30-24.00
Sunucu: Fetiye Yıldırım
Mehmet Çetin”