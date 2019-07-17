Bu yıl 19’ncusu yapılması planlanan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programı açıklandı. “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” şiarıyla 4 günlük festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

Dersim Festivali Tertip Komitesi, 25 ila 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali programını açıkladı. Komite, uzun zamandır hazırlıkları süren festival programının tamamlandığını, program için ilgili makamlara gerekli bildirimlerde bulunulduğunu belirtti.

Tertip komitesi, “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” şiarıyla 4 günlük süreye yayılan festival günleri programının; müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyesinden çocuk atölyesine kadar birçok etkinliğin yapılacağını kaydetti.

Tertip Komitesi, Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin bir halkın tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabası olduğunu belirterek, herkesi festivale katılmaya çağırdı.

FESTİVAL PROGRAMI

Bu yıl 19’ncusu düzenlenecek festivalin programı şöyle:



25 Temmuz Perşembe (I. gün)



Karşılama



Pülümür Merkez-Pertek feribotu-Seyitli Köprüsü



Saat: 09.00



Açılış programı



Aktuluk ve Cemevi kavşağında buluşma-kent merkezine hareket



Saat: 11.00



Çıla uyandırması



Anadilimizde Gulbanglara Niyaz



Açılış konuşmaları (Dersim Belediye Başkanı ve il milletvekilleri)



Varvara Halk Oyunu



Yer: Seyit Rıza Meydanı



Saat: 12.30-14.30



Sergi açılışı



Fotoğraf Sergisi: “Dersim’in saklı yerleri”



Düzgün Bozay, Murat Can Toprakçı ve Sevim Aydoğan



Yer: Yeraltı Çarşısı üstü



Saat: 15.00



Cem



Yer: Düzgün Baba Cemevi



Saat: 18.00



Panel:



Dersim’de ekolojik yaşam ve çevre için neler yapılabilir?



Moderatör: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu)



Ali Yıldız (Munzur Çevre Derneği Bşk. Vekili)



Cemalettin Küçük (Metalürji Yüksek Mühendisi -TMMOB YK)



Talat Çetinkaya (Mezopotamya Ekoloji Hareketi aktivisti)



Barış Yıldırım (avukat)



Yer: Sanat Sokağı



Saat: 16.30-18.30



Açılış konseri:



Açılış konuşması-DEDEF Genel Başkanı



Behzat Firik Çocuk Korosu



Erdoğan Emir



Babetna



Mikail Aslan



Grup Vardiya



Yer: Stadyum



Saat: 19.30-24.00



Belgesel gösterimi:



16 Ton ( Vicdan ve serbest piyasaya dair film)



Yönetmen: Ümit Kıvanç



Yer: Yeraltı Çarşısı üstü



Saat: 21.30



26 Temmuz Cuma (II. GÜN)



Sergi açılışı:



Görülmüştür Sergisi



Yer: Belediye binası girişi



Saat: 11.00



Panel



Zaza Dili’nin (Kırmanckî) Tarihi ve Gelişimi ve Günümüzdeki Yeri



Moderatör: Meral Emir



Netice Altun Demir (Araştırmacı)



Hıdır Eren (ZAZA-DER)



Dr. Hüseyin Çağlayan



Dr. Öğr. Üyesi İlyas Arslan



Yer: Belediye Konferans Salonu



Saat: 13.30-15.30



Panel: Güncel Siyasal Gelişmeler ve Çözüm Önerileri



Moderatör: Sırma Tayam



Tayip Temel (HDP Van Milletvekili)



Mehmet Türkmen (EMEP Genel Bşk. Yrd.)



Özlem Gümüştaş (ESP Eş Genel Bşk.)



Hüseyin Şimşek (SMF)



Yer: Belediye Konferans Salonu



Saat: 17.00-19.00



“Virê ma.. Sayirê ma..” (Hafızamız.. Ozanlarımız..)



Moderatör: Cemal Taş (Araştırmacı-Yazar)



Yeter Öztan



Fatma Dede



Mehmet Çetin (Şair)



Sait Bakşi (Ozan)



Yer: Sanat Sokağı



Saat: 18.30-20.00



Tiyatro Jîn Seher



Yer: DSİ Parkı- Şeğank



Saat: 19.00



Müzik dinletisi:



Sinan Serdaroğlu



Yer: Seyit Rıza Meydanı



Saat: 20:00-21.00



Belgesel gösterimi:



“Topraktan Göğe Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Deneyimi”



YÇKM Sinema Kolektifi



Yer: Yer Altı Çarşısı Üstü



Saat: 21.30



27 Temmuz Cumartesi (III. Gün)



Kentimizi Temizliyoruz



Yer: Seyit Rıza Meydanı’ndan Miskisağ’a kadar



Saat: 08.00



Panel: Kadınlar Haklarını ve Mücadeleyi Konuşuyor



Moderatör: Duygu Kurban (SES Dersim Şb. Y.)



Ayla Akat Ata (HDP eski Milletvekili)



Dilşat Canbaz Kaya (HDP İstanbul Milletvekili)



İlke Işık (Avukat)



Yer: Sanat Sokağı



Saat: 15.00-16.30



Panel: Yerel Yönetimlerde Üretim ve Kooperatifçilik



Moderatör: Kazım Doğan (Arı Yetiştiricileri Birliği Tunceli)



Derya Öz (Ovacık Doğal Ürünleri Koop.)



Devrim Şimşek (Kravga Tarımsal Kalkınma Koop. Temsilcisi)



Hatayi Demir (Pülümür Tarımsal Kalkınma Koop. Bşk.)



Sedat Başkavak (Tümköysen Eğitim Örgütlenme Uzm.)



Yer: Belediye Konferans Salonu



Saat: 17.30-19.00



Müzik dinletisi:



Kerem Sevinç



Yer: Seyit Rıza Meydanı



Saat: 20:00-21.00



Belgesel Gösterimi ve Söyleşi:



“130 Canın Gülüşlerini Unutmayacağız”



“Cumartesi Anneleri Belgeseli”



Katılımcılar: 10 Ekim Aileleri, Suruç Aileleri, Cumartesi Anneleri



Yer: Yeraltı Çarşısı Üstü



Saat: 20.30



28 Temmuz Pazar (IV. Gün)



LGBTİ+ Kavram Atölyesi



Elif Çoban



Hakan Aksu



Zarife Akbulut



Yer: Zembul Kafe



Saat: 13.00-16.00



Panel:



Hukuk, İnsan Hakları ve Dersim



Moderatör: Kenan Çetin (Tunceli Barosu Başkanı)



Eren Keskin(Avukat-İHD Eş Genel Bşk.)



Meral Hanbayat (Avukat)



Gülseren Yoleri (Avukat- İHD İst. Şb.Bşk.)



Cafer Demir



Yer: Belediye Konferans Salonu



Saat: 16.00-17.30



Basın açıklaması: Dersim Kadın Platformu



Yer: Seyit Rıza Meydanı



Saat: 18.00



Çevre yürüyüşü:



Seyit Rıza Meydanı’ndan Golê Çetu’ya yürüyüş



Saat: 18.30



Kapanış konseri:



Kapanış konuşması (Dersim Belediye Başkanı)



Tertip komitesi metni



Yasemin Göksu



Maviş Güneşer-Metin-Kemal kahraman



Grup Munzur



Zelal Gökçe



Veradardz Folk Ensemble



Yer: Stadyum



Saat: 19.30-24.00



Sunucu: Fetiye Yıldırım



Mehmet Çetin”