İzmir'de hekimlere yönelik şiddet protesto edildi

İzmir Sağlık Platformu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto ekmek için Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bayraklı ilçesi 20 No'lu Aile Sağlık Merkezinde iki hekim, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde ise sağlık çalışanların hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin İzmir Sağlık Platformu şiddeti protesto ekmek için Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu, geçtiğimiz günlerde Bayraklı 20 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşananları hatırlatarak, şiddet olaylarının açıklamasının olmadığını söyledi. Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte son yıllarda sağlığın piyasalaştığını ve iktidar tarafından kullanılan dilin şiddet vakalarında artış yarattığını belirten Ulaşoğlu, "Sadece artış göstermekle kalmamış sağlık personelinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Şiddet vakalarının birçoğu basına yansımıyor, çalışan arkadaşlarımız her yaşanan şiddet olayını bildirmiyor ancak, istatistiklere yansıyan günde ortalama 33 şiddet vakasıyla karşı karşıyayız" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"17 NİSAN SAĞIKTA ŞİDDETLE MÜCALEDE GÜNÜ OLSUN"

17 Nisan Ersin Arslan’ın öldürüldüğü günün 'Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü' ilan edilmesini istediklerini ifade eden Ulaşoğlu, "TTB ve tüm sağlık örgütleri sendikalar ve Odalarla ortak çalışma yapılsın ve 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılsın dedik, açıklamalar yaptık ama hükümet tüm çağrılarımıza kulak tıkıyor, ısrarla sağlığa erişimi daha da zorlaştırıyor, bu uygulanan yanlış politikalar sağlıkta şiddetinde katlanarak artmasına devam ediyor" dedi.

"HİZMETİN SORUMLUSU OLARAK SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ GÖRÜYOR"

Şehir Hastaneleri adı altında hastanelerin şehrin dışına taşındığını söyleyen Ulaşoğlu, "Halk daha fazla prim ödeyerek daha zor hizmet alıyor. 80 milyon olan ülke nüfusumuza karşı, geçen yıl acil servise başvuru 130 milyon hasta sayısına ulaşmış. Poliklinikte katkı katılım payı ödemek istemeyen, gün geçtikçe yoksulluğa düşen hastalar acil servislere başvuruyor. Acil servisin iş yükü artıyor, gerçek acil hastaya zamanında müdahale gecikiyor. Hastalar medyadan öğrendiği ve iktidarın kullandığı dil sebebiyle insana yakışır şekilde alamadığı sağlık hizmetinin sorumlusu olarak sağlık emekçilerini görüyor. İki gün içinde İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde önce yoğun bakımda, sonra Acil serviste iki şiddet vakası yaşandı. Üstelik acil serviste, güvenlikten sorumlu kolluk güçleri olaya seyirci kalmış bu da yetmezmiş gibi saldırgan vatandaşı elleriyle yolcu etmişlerdir. İzmir Tabip Odasının ve sağlık emekçilerinin tepkisiyle saldırgan gözaltına aldırılmıştır" dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKARILSIN"

Ulaşoğlu, "Bu ülkede adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz, tüm kamuya, kamu emekçilerine, sağlık emekçilerine sahip çıkalım. Sağlıkta şiddet yasası biran önce çıkarılsın ve saldıranlar en ağır cezayı alacaklarını bilsin. Kamu görevlileri olarak halka hizmet veren Sağlık emekçilerine yönelik her türlü saldırının engellenmesi il yöneticileri, güvenlik güçleri ve hastane yöneticilerinin sorumluluğu altındadır. Sayın Valiyi, hastane başhekimini, İzmir emniyet güçlerini göreve çağırıyoruz. Halkımızın, hastalarımızın güvenli, daha nitelikli sağlık hizmeti almasının birinci koşulu; hizmeti verenlerin güvenliği ve rahatlığıdır. Tüm halkımız ve sağlık emekçileri için güvenli iş güvenli gelecek diyoruz" diye konuştu.

Açıklamada söz alan İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz sağlıkta şiddete alışmayacaklarını ifade ederken, İzmir Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atan ise, bakanlığı ektin bir şiddet yasasının çıkarılması için göreve çadırdı. Ayrıca darp edilen sağlık çalışanlarından Doktor Enis Yiğitaslan, hastalara daha sağlıklı bir ortamda hizmet vermek istediklerini dile getirerek şiddet yasasının önemine vurgu yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir'de sağlık çalışanlarına şiddet: Devletin bizi koruması gerekiyor

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılsın