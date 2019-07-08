Hekim ve sağlık çalışanını darbeden hasta yakını serbest bırakıldı

Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde uzman doktor ve hemşireye fiziki ve sözlü saldırıda bulunduğu için şikayet üzerine hasta yakını G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S, savcılık ifadesi sonrası salıverildi.

Hastanede görevli sağlık personeli, kurumun önünde basın açıklaması yaparak olayı kınadı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ise saldırıya ilişkin açıklama yaparken, “İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü sözlü veya fiziksel saldırıyı kınıyoruz. Yaşanan olayların hastane yönetimi olarak hukuki takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” demekle yetindi. (Sinop/AA)