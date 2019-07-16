Tecavüzle suçlanan profesör için 27 yıl 6 ay hapis istendi
Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Prof. Dr. H.B. hakkında 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Fotoğraf: Evrensel
Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B. hakkında soruşturma tamamlandı.
İddianamede, Hasan B. için, "nitelikli cinsel saldırı', "cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma", "tehdit" ve '"hakaret" suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. (Ankara/DHA)
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