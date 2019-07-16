Tecavüzle suçlanan profesör için 27 yıl 6 ay hapis istendi

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B. hakkında soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Hasan B. için, "nitelikli cinsel saldırı', "cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma", "tehdit" ve '"hakaret" suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. (Ankara/DHA)

Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik