CHP ve HDP, Muğla Dalaman'da süren orman yangınını sordu 

Muğla Dalaman'da çıkan orman yangının büyümesi Meclis gündemine taşındı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Cumhurbaşkanı ve bakanların emrinde onlarca uçak bulunurken orman yangınına gece müdahale edecek uçakların neden bulunmadığını sordu. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, 30 yıldır yurt dışından kiralanan yangın söndürme uçaklarının bu yıl neden kiralanmadığını sordu. CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Ednan Arslan da 350 hektarlık, yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğündeki alanın yok olduğuna dikkat çekti.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 10 Temmuz 2019 tarihinde başlayan orman yangının kısa sürede yayılması ile ilgili açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, gündüz karadan ve havadan söndürme çalışmaları yapılmasına rağmen gece sadece karadan yapılan çalışmalarla yangının Fethiye'ye sıçradığını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda elinde, gece uçuş özelliğine sahip yangın söndürme uçakları bulunmadığına değinen Alban, “Bugün itibariyle yangın hala tam anlamıyla kontrol altına alınamamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanının kabinesinin kullanımına özel onlarca uçak bulunduğunu ama orman yangınlarına gece müdahale edecek yangın söndürme araçlarının bulunmamasına dikkat çeken Alban, Cumhurbaşkanının emrinde ve bakanların kullanımında kaç uçak olduğunun açıklanmasını istedi. Alban “Türkiye’de özellikle yaz aylarında, ormanlık alanlarda sıklıkla yangın çıktığı bilinmekteyken, bu yangınlara gece de müdahale edebilecek yangın söndürme uçakları neden bulunmamaktadır? Bunu nasıl izah ediyorsunuz?” diye sordu.

"30 YILDIR KİRALANAN UÇAKLAR 2019'DA NEDEN KİRALANMADI?"

Aynı yangınla ilgili HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ise Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi yöneltti. Orman yangınlarının küresel ısınma ve insan ihmalinden her yıl giderek arttığına dikkat çeken Çepni, havadan müdahalenin önemine vurgu yaparak “Orman Bakanlığı yaklaşık 30 yıldır yangınlarla mücadele için yurt dışından ve özel şirketlerden milyonlarca dolar vererek uçak ve helikopter kiralamaktadır” dedi. Çepni, Bakanlığın kaç adet helikopterin ne kadar süreliğine kiralandığını ve yeterli olup olmadığını sorarak, “Helikopterler ne kadar zamanda yangın bölgesine ulaşıp, müdahale edebilmektedirler? Ekipte görev yapan personelden kaç kişi Bakanlık personelidir? Kiralama yapılan şirketin elemanlarının yangına müdahale etme, söndürme üzerine aldıkları eğitimleri yeterli midir? 2019 yılı için neden uçak kiralaması yapılmamıştır?”dedi.

Türkiye'nin kendi yangın söndürme uçak filosunun yapıldığında ekonomiye etkisini de soran Çepni, şu sorulara yanıt istedi: “Helikopterlerin teknik özellikleri dar ve engebeli arazi şartlarına uygun mudur? Yangın haricinde arama kurtarma vs. hizmeti de vermekte midir? Yangın söndürme helikopteri dışında, yangın söndürme önleme amacıyla ne tür aletler kiralanmaktadır? Bölgelere göre orman yangınında kullanılan kaç adet aröz, dozer, su tankeri bulunmaktadır? Kaç kişilik ekipler yangın söndürmede görev yapmaktadır? Yangın söndürme çalışmalarında ilgili belediyeler ile işbirliğine gidilmekte midir? Yangın söndürmede hava araçlarının kullanımı için Dünya’daki örnekler incelenmiş midir? Bu konuda uluslararası işbirliğiniz var mıdır?”

CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Ednan Arslan da orman yangınlarıyla ilgili Orman ve Tarım Bakanı’nın “Can ve mal kaybı yoktur” açıklamasına tepki gösterdi.

“350 hektarlık, yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğündeki alan yok olmuştur. Bu yangın yüreğimizi yakmıştır” diyen Arslan, orman yangınları tehlikesine dikkat çekmek amacıyla bilgi edinme başvurusunda talebine geçtiğimiz aylarda Orman Bakanlığı’na verdiği bakanlıkça verilen yanıtı değerlendirdi.

BAKANIN "CAN VE MAL KAYBI YOKTUR" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Arslan, “Yanan sadece ormanlar değil ülkemizin ve dünyanın geleceğidir. Bu yangın ve Bakanlığın bu felaketlere ilişkin verileri, orman yangınlarına karşı daha etkin önlemler alınması gerektiğini göstermektedir. Bakanlık, orman yangınlarının geçmiş yıllara nazaran yüzde 75 oranında azalmış olduğu açıklamasını yapsa da 2018 yılında yanan orman alanı 2014 ve 2015 yıllarının iki katıdır” dedi.

Yine Bakanılığın ‘can ve mal kaybı yoktur' açıklamasının da büyük bir talihsizlik olduğu kadar, ormanların nasıl bir zihniyetle yönetildiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Arslan, “Bizim için ağaçta candır, karıncada. Bu yangında binlerce canlı yaşamını yitirmiştir. Bu alanların geriye dönüşü belki de asırlar alacaktır” dedi.

EN ÇOK YANGIN 2018’TE ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yer alan istatistikleri de paylaşan Arslan, son 5 yıl baz alındığında orman yangını sayısı ve yanan alan büyüklüğüne ilişkin tabloyu ise şöyle paylaştı:

“2014 yılında çıkan 2 bin 149 yangında 3 bin 117 hektar alan

2015 yılında çıkan 2 bin 150 yangında 3 bin 219 hektar alan

2016 yılında çıkan 3 bin 188 yangında 9 bin 156 hektar alan

2017 yılında çıkan 2 bin 411 yangında 11 bin 993 hektar alan

2018 yılında ise 2 bin 167 yangında 5 bin 644 hektar alan yanmıştır.”

Sadece son beş yılda 33 bin 129 hektar alan orman yangınlarında yok olduğunu söyleyen Arslan, 2018 yılında yanan alan büyüklüğü, 2014 ve 2015 yıllarının neredeyse iki katı olduğuna dikkat çekti. Bu verilerin ormanları korumaya yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu gösterdiğini vurgulayan Arslan, “Ormanlara ilişkin politikaların gözden geçirilmelidir. Bu politikalar oluşturulurken, orman köylüleri, sendikalar ve konuyla ilgili diğer STK’ların görüşleri dikkate alınılarak ortak akılla bilimsel parametrelerle çalışmalar yapılmalıdır"dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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