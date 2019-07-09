Gümüşhane'de şebeke suyunda koli basili ve bakteri üremesi tespit edildi

Gümüşhanede içme suyundan kaynaklı zehirlenme vakası ile ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valiliği, suda koli basili ve coliform bakteri üremesinin tespit edildiğini açıkladı. Suyun klorlandığını belirten Valilik hastaneye müracaat eden hasta sayısının 120 olduğunu, yatan hasta bulunmadığını belirtti.

Gümüşhane Valiliği, Dibekli köyünde şebeke suyundan zehirlenme şüphesiyle 3 günde 120 kişi hastaneye başvurmasına ilişkin, açıklama yaptı. Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dibekli köyünde ishal şikayeti ile hastaneye başvuran hastaların olması nedeniyle vaka sorgulaması yapılarak, içme suyundan kaynaklanma ihtimali değerlendirildiği, su kaynakları ve depolarından numune alındığı belirtildi.

Koli basili ve coliform bakteri üremesi tespit edildiği belirtilen depo ve kaynaklarda klorlama yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune sonuçları bugün belli olmuş olup, suda E.coli (koli basili) ve coliform bakteri üremesi tespit edilmiştir. Vatandaşlarımıza suların kaynatılarak kullanılması eğitimi verilmiştir. İlgili köyün kaynak depo ve isale hatları birlikte değerlendirilmiş olup, dereden direk depoya bağlanan hat öncelikli kirlilik nedeni olarak tespit edilmiştir. Bu hattın suyu kesilerek depo temizlenmiş ve süper klorlama yapılmıştır. Hastaneye müracaat eden hasta sayısı 120 olup, yatan hasta bulunmamaktadır. 5 hasta kısa sureli müşahede sonrası, diğerleri ayaktan tedavileri yapılarak evlerine gönderilmiştir. Durum yetkililerimizce hassasiyetle takip edilmektedir." (HABER MERKEZİ)