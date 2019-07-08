Dersim Kadın Platformu: Munzur Üniversitesindeki taciz iddiaları aydınlatılsın

Dersim Kadın Platformu, Munzur Üniversitesinde yaşanan taciz iddialarının aydınlatılarak üniversitede görevli olan C.T. hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Dersim Kadın Platformu, Munzur Üniversitesinde yaşanan taciz iddialarına ilişkin KESK Şubeler Platformu binasında basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan Meral Yıldız, Türkiye’de özelikle son yıllarda kamu sektöründe onlarca taciz vakası yaşandığını anımsatarak, Dersim’de de hem taciz hem de kadına yönelik şiddet olaylarını sık duyar hale geldiklerini söyledi. Yıldız, "Cezasızlık politikasının sonucu olarak her gün yanı başımızda bir taciz ve tecavüz olayına tanıklık etmek istemiyoruz. Gerekli cezai işlemlerin uygulanarak kadınlar açısından daha güvenli ve yaşanabilir bir kent yaratılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

"VALİ AÇIKLAMANIN GEREĞİNİ YAPSIN"

Yıldız, Munzur Üniversitesinde yaşanan taciz iddialarının vahim bir boyutta olduğu belirterek, "Vali yaşanan bu cinsel taciz ve tecavüz olaylarına dair ‘Adli ve idari soruşturma başlatıyoruz. Gereği yapılır’ şeklinde paylaşımda bulunmuştur. Bizler bu açıklamanın gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Söz konusu şahsın hâlâ görev başında olması soruşturmanın gidişatı konusunda kaygılarımızı artırıyor" ifadelerini kulandı.

"İHMAL KADINLARIN KATLİAMINA NEDEN OLUYOR"

Yıldız, C.T.'nin geçmiş dönem AKP'den milletvekili aday adayı olduğunu, öğrencilerin bahsedilen kişinin gücünden korkup konuşmadığı iddialarının kaygılarını artırdığını belirterek, "Unutulmamalıdır ki bu konulardaki en ufak bir tedbirsizlik-koruma ya da ihmal karşımıza yeni bir kadın katliamı olarak çıkacaktır" uyarısında bulundu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yıldız, Dersim Kadın Platformu olarak iddialar aydınlatılıncaya kadar konunun takipçisi olacaklarını, tüm kadınlar olayın aydınlatılması ve açığa çıkması için birlikte hareket etmesini istedi. (Dersim/MA)